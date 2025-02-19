PlayStation Plus : Une fuite révèle en avance l'un des jeux de mars 2025

Quelques jours avant l'annonce officielle, des journalistes auraient découvert un titre qui intégrera le catalogue PlayStation Plus en mars, et il met à l'honneur un héros star des années 2000.
En souscrivant un abonnement PlayStation Plus Extra ou Premium
, les joueurs peuvent jouer gratuitement à plusieurs jeux inédits pendant 30 jours. L'annonce des titres intégrés au catalogue
est faite sur le PlayStation Blog via une publication dédiée survenant souvent dans les derniers jours du mois. Cependant, des journalistes de Gematsu auraient découvert avant l'heure un jeu PS Plus du mois de mars. D'ailleurs, ce dernier devrait ravir les amateurs de films d'animation Pixar.
Wall-E, vedette des classiques du PlayStation Plus en mars 2025 ?
En observant les classifications des jeux à venir, certains journalistes ont découvert qu'un jeu Disney avait reçu une toute nouvelle classification à Taiwan. Le titre en question, Disney Pixar Wall-E: The Video Game,
a obtenu l'approbation du système d'évaluation pour les consoles PS4 et PS5. Les premières informations recueillies suggèrent que la version en question serait une émulation de la version PS2, PS3 ou PSP du jeu. Cependant, il intègrerait le catalogue des jeux Classics du PlayStation Plus.
Tous les indices laissent donc penser que Wall-E figurera bien dans la liste des jeux du PlayStation Plus. Cependant, aucun élément ne garantit à l'heure actuelle que le titre sera accessible en mars.
La classification laisse peu de doutes quant à son arrivée sur PS4 et PS5. Néanmoins, il faudra attendre l'annonce officielle pour confirmer cette information ou s'il faudra patienter quelques semaines de plus pour jouer le petit robot.
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