PlayStation : Obtenez un récapitulatif de votre année 2022

Obtenir son récapitulatif PlayStation de 2022

Rendez-vous sur la page Wrap-Up 2022

Connectez vous à votre compte PlayStation Network

Une fois connecté, cliquez ensuite sur « Commencer »

Consultez une à une les différentes sections proposées

Après avoir visualisé les résultats des quatre sections, vous obtiendrez votre récapitulatif PlayStation de 2022

Si vous le désirez vous pouvez partager vos résultats sur les réseaux sociaux ou enregistrer l'image

Comme chaque année, PlayStation propose aux joueurs et aux joueuses d'obtenir. Cela permet, entre autres, de connaître son nombre d'heures passées sur PS4/PS5, le total de trophées obtenus sur les douze derniers mois, les jeux les plus joués, etc. Les résultats pouvant être partagés, notamment sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il est actuellement possible, et ce jusque mi-janvier 2023.La procédure pour obtenir sonest, en réalité, assez facile et ne devrait vous prendre qu'une poignée de minutes. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment faire, sachez que nous vous indiquons la marche à suivre dans ce qui suit.Notons qu'après avoir eu votre récapitulatif, vous pourrez récupérer un code (affiché sur ladite page) vous permettant de débloquer un avatar Astro.Il y a fort à parier que les jeux solos tels queou encore, pour ne citer que ces trois exemples, figurent dans le récapitulatif de nombreux joueurs et joueuses.