PlayStation : Jim Ryan confirme que de nouveaux rachats de studio sont prévus

Depuis plusieurs mois maintenant, les choses s'accélèrent du côté de PlayStation. Alors que Microsoft a, récemment, racheté Bethesda et Blizzard Entertainment, la firme japonaise a fait l'acquisition de Bungie et Haven. Or, ils ne comptent pas s'arrêter là.Le PDG de la firme, Jim Ryan, a pris la parole dans le dernier épisode podcast officiel PlayStation . Bien que celui-ci était essentiellement centré sur la question du nouveau PlayStation Plus,. Il a dit : « Nous sommes dans une très bonne position avec PlayStation Studios, et ce depuis quelques années. Le succès critique et commercial des jeux qu'ils ont créés... cela nous a permis d'investir massivement dans la création de contenu ».Par la suite, Jim Ryan a mentionné le fait que PlayStation était actuellement dans un « cercle vertueux » : « [...] Nous développons nos studios de manière organique et nous grandissons par acquisition. Nous avons acquis cinq studios au cours de l'année 2021 [...] Cela vous fait entrer dans un cercle vertueux dans lequel le succès engendre le succès [...] ».Pour finir, en ce qui concerne le nouveau PlayStation Plus, et l'absence d'intégration des nouveaux jeux day one via ce service, le PDG a expliqué qu'« Mettre ces jeux dans un service d'abonnement dès leur sortie briserait ce cercle vertueux [...] Nous allons nous en tenir à l'approche que nous avons et qui nous a bien servi pendant de nombreuses années ».Ainsi, PlayStation fera très certainement l'acquisition de nouveaux studios, afin de rester dans ce « cercle vertueux », dans un futur plus ou moins proche. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore. Mais, comme d'habitude, nous vous tiendrons informés des évolutions et nouvelles informations à ce sujet.