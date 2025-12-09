Noël 2025 : Les mangas, de tous genres, à mettre sous le sapin de lecteurs

Vous cherchez une idée cadeau pour ce Noël 2025 ? Les mangas sont généralement très appréciés, mais il se peut que vous ne sachiez pas lesquels choisir. Voici une liste de mangas, regroupant des incontournables et des belles découvertes, à (s')offrir en ces fêtes de fin d'année.

Mangas à offrir pour les amateurs de dark fantasy épique

Berserk

Auteur(s) : Kentaro Miura et Studio Gaga

: Kentaro Miura et Studio Gaga Éditeur : Glénat

: Glénat Nombre de volumes (à ce jour) : 42 tomes

: 42 tomes Prix : 7,20 €/tome (24,90 € pour les tomes Prestige)

Dark Souls Redemption

Scénariste : Julien Blondel

: Julien Blondel Dessinateur : Shonen

: Shonen Éditeur : Mana Books

: Mana Books Nombre de volumes (à ce jour) : 2 tomes

: 2 tomes Prix : 7,95 €/tome

À lire également Manga : Dark Souls Redemption, avis et découverte

Mangas à offrir pour les amoureux d'aventure et d'action

Shangri-La Frontier

Scénariste : Katarina

: Katarina Dessinateur : Ryosuke Fuji

: Ryosuke Fuji Éditeur : Glénat

: Glénat Nombre de volumes (à ce jour) : 18 tomes

: 18 tomes Prix : 7,20 €/tome

Luca, vétérinaire draconique

Auteur : Yuna Hirasawa

: Yuna Hirasawa Éditeur : Glénat

: Glénat Nombre de volumes (à ce jour) : 4 tomes

: 4 tomes Prix : 7,90 €/tome

Kaurabashi (coffret 3 premiers tomes)

Auteur : Takeru Hokazono

: Takeru Hokazono Éditeur : Kana

: Kana Nombre de volumes (à ce jour) : 6 tomes

: 6 tomes Prix : 7,30 €/tome

Mangas à offrir pour les férus de romance

My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999

Auteur : Mashiro

: Mashiro Éditeur : Mana Books

: Mana Books Nombre de volumes (à ce jour) : 9 tomes

: 9 tomes Prix : 7,95 €/tome

Promise Cinderella

Auteur : Oreco Tachibana

: Oreco Tachibana Éditeur : Glénat

: Glénat Nombre de volumes (à ce jour) : 5 tomes

: 5 tomes Prix : 7,90 €/tome

À lire également Manga : Promise Cinderella, avis et découverte

Mangas à offrir pour les aficionados d'intrigues à la Cour

Les Carnets de l'Apothicaire Enquête à la Cour

Auteur(s) : Natsu Hyuga et Minoji Kurata

: Natsu Hyuga et Minoji Kurata Éditeur : Mana Books

: Mana Books Nombre de volumes (à ce jour) : 15 tomes

: 15 tomes Prix : 7,95 €/tome

La Gardienne des Concubines

Auteur(s) : Shiori Hiromoto et Aki Shikimi

: Shiori Hiromoto et Aki Shikimi Éditeur : Mana Books

: Mana Books Nombre de volumes (à ce jour) : 5 tomes

: 5 tomes Prix : 7,95 €/tome

Mangas à offrir pour les adorateurs de surnaturel et fantastique

Gokurakugai

Auteur : Yûto Sano

: Yûto Sano Éditeur : Pika Edition

: Pika Edition Nombre de volumes (à ce jour) : 4 tomes

: 4 tomes Prix : 7,20 €/tome

À lire également Manga : Gokurakugai, avis et découverte

Le secret de Scarecrow

Auteur : Gin Zarbo

: Gin Zarbo Éditeur : Kana

: Kana Nombre de volumes (à ce jour) : 5 tomes

: 5 tomes Prix : 8,10 €/tome

À lire également Manga : Le secret de Scarecrow, avis et découverte

, étant donné que ce produit a un tarif plutôt bas (comptez, généralement, moins de 10 euros par tome - en dehors des coffres et éditions collector) et qu'il en existe une multitude sur le marché. Il suffit de voir l'étendue des rayons des librairies, spécialisées ou non, ainsi que des supermarchés/hypermarchés pour s'en rendre compte. D'ailleurs, en dehors des mastodontes tels que Naruto, L'Attaque des Titans ou encore Demon Slayer, pour ne citer que ces trois exemples, il existe d'autres séries de manga qui valent grandement le détour et qui pourraient, tout autant, faire le bonheur de leur prochain détenteur. Toutefois, leur nombre pourrait vous faire tourner la tête et vous perdre un peu, surtout si vous ne connaissez que (très) peu de choses à ce sujet.D'ailleurs,. À chaque fois, nous vous en proposons avec des thématiques et type d'univers différents afin de vous aiguiller davantage et vous aider à combler le destinataire de ce cadeau.Se déroulant dans un univers de dark fantasy, qui s'inspire grandement de l'Europe médiévale, Berserk est un manga dessiné par Kentaro Miura. De type Seinen,. Mettant en scène le mercenaire solitaire Guts,. Racontant l'histoire très mystérieuse d'Ira, une jeune femme cachant un lourd passé,Dans la même veine que Sword Art Online, Shangri-La Frontier, scénarisé par Katarina et dessiné par Ryosuke Fuji, a pour protagoniste un passionné de jeux vidéo, nommé Sunraku.. Épreuves, combats et leveling attendent alors notre jeune héros.Le manga Luca, vétérinaire draconique, de Yuna Hirasawa, nous fait voyager dans un monde où humains et créatures magiques, nommées « dragons », cohabitent. La protagoniste, du nom de Luca, souhaite devenir vétérinaire draconique, comme son père le fut, avant sa mort tragique et des plus énigmatiques. Se rendant à l'Institut supérieur des sciences draconiques de Kogniel pour suivre son rêve, Luca va très vite devoir faire face à des situations difficiles et surtout aux agissements de son père.: le jeune Chihiro Rokuhira, qui est le fils d'un forgeron très réputé, perd malheureusement son père, à la suite d'un événement dramatique.My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999 raconte l'histoire d'amour entre Akane et Yamada, qui se rencontre pour la toute première fois via un jeu en ligne. Le manga de Mashiro montre ainsi l'évolution des sentiments chez les deux protagonistes, tout en mettant leur amour à rude épreuve.Toujours axé sur la romance, Promise Cinderella, d'Oreco Tachibana, narre les aventures d'Hayame, une jeune femme ayant récemment divorcée et se retrouvant sans le sous. Recueilli par un jeune lycéen, du nom d'Issei, Hayame reprend les rênes de sa vie, tout en tombant progressivement sous le charme de son sauveur. Un peu plus mature dans son approche que My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999 par exemple,Les Carnets de l'Apothicaire Enquêtes à la Cour, de Natsu Hyūga et Minoji Kurata, nous fait suivre les aventures de Mao Mao. Jeune apothicaire et amoureuse des plantes/fleurs, l'héroïne est enlevée, puis vendue comme servante à la Cour intérieure. Là-bas, Mao Mao mènera enquête sur enquête, en utilisant ses connaissances et sa force de déduction.Shiori Hiromoto et Aki Shikimi nous invitent avec La Gardienne des Concubines à découvrir un voyage au cœur de la Chine médiévale, et ce, en compagnie de la marchande Yuran. Sa vie n'a rien de simple, étant donné que Yuran est mandatée, par l'empereur, d'épouser Kogetsu Haku, qui a le statut de vassal.Le manga Gokurakugai de Yûto Sano centre son histoire autour du quartier populaire du même nom, et surtout sur le duo Tao et Alma, qui forment le Bureau des résolutions. Les deux protagonistes sont alors amenés à mener plusieurs enquêtes, qui mettent en scène des créatures effroyables, appelées magas, et surtout des ennemis mystérieux et redoutables, qui comptent bien leur mettre des bâtons dans les roues.Gin Zarbo nous invite, avec le manga Le secret de Scarecrow, dans un monde marqué par la lutte passée des humains avec les Crows, soient des monstres ressemblant à de gigantesques crobeaux. Lors de ce conflit, les Scarecrows ont porté main forte aux humains. Toutefois, ces premiers sont depuis portés disparus... à l'exception d'un, nommé Dion et trouvé par la princesse Engell. Un périple, à la recherche de réponses, débute alors pour ce duo.