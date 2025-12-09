Noël 2025 : Les mangas, de tous genres, à mettre sous le sapin de lecteurs
Publié par Clémence Usseglio
le 09 décembre 2025 à 18h00
le 09 décembre 2025 à 18h00
Vous cherchez une idée cadeau pour ce Noël 2025 ? Les mangas sont généralement très appréciés, mais il se peut que vous ne sachiez pas lesquels choisir. Voici une liste de mangas, regroupant des incontournables et des belles découvertes, à (s')offrir en ces fêtes de fin d'année.
Offrir un manga à une personne appréciant les bande dessinées japonaises est toujours une très bonne idée, étant donné que ce produit a un tarif plutôt bas (comptez, généralement, moins de 10 euros par tome - en dehors des coffres et éditions collector) et qu'il en existe une multitude sur le marché. Il suffit de voir l'étendue des rayons des librairies, spécialisées ou non, ainsi que des supermarchés/hypermarchés pour s'en rendre compte. D'ailleurs, en dehors des mastodontes tels que Naruto, L'Attaque des Titans ou encore Demon Slayer, pour ne citer que ces trois exemples, il existe d'autres séries de manga qui valent grandement le détour et qui pourraient, tout autant, faire le bonheur de leur prochain détenteur. Toutefois, leur nombre pourrait vous faire tourner la tête et vous perdre un peu, surtout si vous ne connaissez que (très) peu de choses à ce sujet.
D'ailleurs, si vous cherchez une idée de cadeau à mettre sous le sapin pour ces fêtes de fin d'année, nous vous proposons une liste de mangas à offrir pour ce Noël 2025. À chaque fois, nous vous en proposons avec des thématiques et type d'univers différents afin de vous aiguiller davantage et vous aider à combler le destinataire de ce cadeau.
D'ailleurs, si vous cherchez une idée de cadeau à mettre sous le sapin pour ces fêtes de fin d'année, nous vous proposons une liste de mangas à offrir pour ce Noël 2025. À chaque fois, nous vous en proposons avec des thématiques et type d'univers différents afin de vous aiguiller davantage et vous aider à combler le destinataire de ce cadeau.
Mangas à offrir pour les amateurs de dark fantasy épique
BerserkSe déroulant dans un univers de dark fantasy, qui s'inspire grandement de l'Europe médiévale, Berserk est un manga dessiné par Kentaro Miura. De type Seinen, Berserk s'est installé, depuis de nombreuses années, comme l'un des mangas les plus populaires. Mettant en scène le mercenaire solitaire Guts, Berserk est, pour autant, un manga à destination des adultes, tant certaines thématiques et sujets abordés peuvent être crus.
- Auteur(s) : Kentaro Miura et Studio Gaga
- Éditeur : Glénat
- Nombre de volumes (à ce jour) : 42 tomes
- Prix : 7,20 €/tome (24,90 € pour les tomes Prestige)
Dark Souls RedemptionTiré de l'un des univers vidéoludiques les plus connues du studio FromSoftware, Dark Souls Redemption est un manga écrit par Julien Blondel et dessiné par Shonen. Racontant l'histoire très mystérieuse d'Ira, une jeune femme cachant un lourd passé, Dark Souls Redemption reprend l'ambiance et les codes visuels de la licence éponyme, tout en proposant une histoire sombre et intrigante.
- Scénariste : Julien Blondel
- Dessinateur : Shonen
- Éditeur : Mana Books
- Nombre de volumes (à ce jour) : 2 tomes
- Prix : 7,95 €/tome
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Mangas à offrir pour les amoureux d'aventure et d'action
Shangri-La FrontierDans la même veine que Sword Art Online, Shangri-La Frontier, scénarisé par Katarina et dessiné par Ryosuke Fuji, a pour protagoniste un passionné de jeux vidéo, nommé Sunraku. Décidant de laisser de côté ses habituels jeux « pourris », Sunraku plonge dans le MMORPG Shangri-La Frontier. Épreuves, combats et leveling attendent alors notre jeune héros.
- Scénariste : Katarina
- Dessinateur : Ryosuke Fuji
- Éditeur : Glénat
- Nombre de volumes (à ce jour) : 18 tomes
- Prix : 7,20 €/tome
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Manga : Shangri-La Frontier, avis et découverte
Luca, vétérinaire draconiqueLe manga Luca, vétérinaire draconique, de Yuna Hirasawa, nous fait voyager dans un monde où humains et créatures magiques, nommées « dragons », cohabitent. La protagoniste, du nom de Luca, souhaite devenir vétérinaire draconique, comme son père le fut, avant sa mort tragique et des plus énigmatiques. Se rendant à l'Institut supérieur des sciences draconiques de Kogniel pour suivre son rêve, Luca va très vite devoir faire face à des situations difficiles et surtout aux agissements de son père.
- Auteur : Yuna Hirasawa
- Éditeur : Glénat
- Nombre de volumes (à ce jour) : 4 tomes
- Prix : 7,90 €/tome
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Manga : Luca, vétérinaire draconique, avis et découverte
Kaurabashi (coffret 3 premiers tomes)Sorti dans nos contrées vertes en cette année 2025, le manga Kagurabashi, de l'auteur Takeru Hokazono, propose une histoire tragique et de vengeance : le jeune Chihiro Rokuhira, qui est le fils d'un forgeron très réputé, perd malheureusement son père, à la suite d'un événement dramatique. Déterminé à venger son parent, Chihiro Rokushira va traquer les assassins de son père, grâce à la septième épée enchantée transmise par ce dernier.
- Auteur : Takeru Hokazono
- Éditeur : Kana
- Nombre de volumes (à ce jour) : 6 tomes
- Prix : 7,30 €/tome
Mangas à offrir pour les férus de romance
My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999 raconte l'histoire d'amour entre Akane et Yamada, qui se rencontre pour la toute première fois via un jeu en ligne. Le manga de Mashiro montre ainsi l'évolution des sentiments chez les deux protagonistes, tout en mettant leur amour à rude épreuve. D'une douceur extrême et d'une certaine beauté, My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999 est un manga à mettre entre les mains de toutes celles et ceux appréciant les œuvres de romance.
- Auteur : Mashiro
- Éditeur : Mana Books
- Nombre de volumes (à ce jour) : 9 tomes
- Prix : 7,95 €/tome
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Manga : My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 Tomes 1, 2 et 3, avis et découverte
Promise CinderellaToujours axé sur la romance, Promise Cinderella, d'Oreco Tachibana, narre les aventures d'Hayame, une jeune femme ayant récemment divorcée et se retrouvant sans le sous. Recueilli par un jeune lycéen, du nom d'Issei, Hayame reprend les rênes de sa vie, tout en tombant progressivement sous le charme de son sauveur. Un peu plus mature dans son approche que My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999 par exemple, Promise Cinderella n'en reste pas moins un manga très appréciable et mettant en scène une belle histoire d'amour.
- Auteur : Oreco Tachibana
- Éditeur : Glénat
- Nombre de volumes (à ce jour) : 5 tomes
- Prix : 7,90 €/tome
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Mangas à offrir pour les aficionados d'intrigues à la Cour
Les Carnets de l'Apothicaire Enquête à la CourLes Carnets de l'Apothicaire Enquêtes à la Cour, de Natsu Hyūga et Minoji Kurata, nous fait suivre les aventures de Mao Mao. Jeune apothicaire et amoureuse des plantes/fleurs, l'héroïne est enlevée, puis vendue comme servante à la Cour intérieure. Là-bas, Mao Mao mènera enquête sur enquête, en utilisant ses connaissances et sa force de déduction. Adapté du roman officiel éponyme, Les Carnets de l'Apothicaire Enquêtes à la Cour est un excellent manga, qui tient en haleine de A à Z.
- Auteur(s) : Natsu Hyuga et Minoji Kurata
- Éditeur : Mana Books
- Nombre de volumes (à ce jour) : 15 tomes
- Prix : 7,95 €/tome
La Gardienne des ConcubinesShiori Hiromoto et Aki Shikimi nous invitent avec La Gardienne des Concubines à découvrir un voyage au cœur de la Chine médiévale, et ce, en compagnie de la marchande Yuran. Sa vie n'a rien de simple, étant donné que Yuran est mandatée, par l'empereur, d'épouser Kogetsu Haku, qui a le statut de vassal. Évidemment, la Cour n'est pas de tout repos, et Yuran devra s'adapter à ce milieu marqué par autant de rivalités que de complots.
- Auteur(s) : Shiori Hiromoto et Aki Shikimi
- Éditeur : Mana Books
- Nombre de volumes (à ce jour) : 5 tomes
- Prix : 7,95 €/tome
Mangas à offrir pour les adorateurs de surnaturel et fantastique
GokurakugaiLe manga Gokurakugai de Yûto Sano centre son histoire autour du quartier populaire du même nom, et surtout sur le duo Tao et Alma, qui forment le Bureau des résolutions. Les deux protagonistes sont alors amenés à mener plusieurs enquêtes, qui mettent en scène des créatures effroyables, appelées magas, et surtout des ennemis mystérieux et redoutables, qui comptent bien leur mettre des bâtons dans les roues.
- Auteur : Yûto Sano
- Éditeur : Pika Edition
- Nombre de volumes (à ce jour) : 4 tomes
- Prix : 7,20 €/tome
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Le secret de ScarecrowGin Zarbo nous invite, avec le manga Le secret de Scarecrow, dans un monde marqué par la lutte passée des humains avec les Crows, soient des monstres ressemblant à de gigantesques crobeaux. Lors de ce conflit, les Scarecrows ont porté main forte aux humains. Toutefois, ces premiers sont depuis portés disparus... à l'exception d'un, nommé Dion et trouvé par la princesse Engell. Un périple, à la recherche de réponses, débute alors pour ce duo.
- Auteur : Gin Zarbo
- Éditeur : Kana
- Nombre de volumes (à ce jour) : 5 tomes
- Prix : 8,10 €/tome
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