Nintendo Switch : Consultez vos statistiques de l'année 2019 !

Alors que l'année 2019 s'achève doucement, tout le monde prépare Noël et la fin de l'année. Et même chez Nintendo !

Si vous êtes du genre à aimer consulter, cet article devrait vous plaire ! La plupart des joueurs aiment regarder leurs performances, que ce soit en jeu ou ailleurs, et Nintendo l'a compris ! En effet, si comme nous vous aimez voir vos performances en termes de jeux vidéo,Afin de les consulter,et connectez-vous avec vos identifiants, et cliquez sur la page " Year in Review 2019 ", et en avant le bilan ! Vous allez pouvoir regarder le nombre d'heures passées sur la console, voir le tout premier jeu sur lequel vous avez joué, ou encore voir les trois jours pendant lesquels vous avez le plus actif durant l'année 2019, les jeux auxquels vous avez joué ou encore votre activité par mois.De plus, fonctionnalité intéressante :afin de les partager facilement à vos amis sur les réseaux sociaux.Cependant, il semblerait que le bilan de l'année 2019 sur Switch ne soit pas encore disponible en France ni dans d'autres pays d'Europe. Cependant, nul doute que cette fonctionnalité arrivera très vite chez nous.