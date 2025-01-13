Nintendo Switch 2 : On en sait plus sur sa possible date de révélation, c'est cette semaine

L'attente devrait prochainement toucher à son terme. Il ne faudrait plus patienter que quelques jours avant que la Nintendo Switch 2 soit officielle, et dévoilée par la firme nippone.
Selon des sources fiables, Nintendo s'apprêterait à révéler la très attendue Nintendo Switch 2 cette semaine
. Un trailer centré sur le matériel de la console est prévu, tandis qu'une présentation des jeux suivrait plus tard, en février ou mars.
L'officialisation de la Switch 2 le 16 janvier ?
Nate the Hate, un insider bien connu, a donné de plus amples informations sur l'officialisation de la Nintendo Switch 2, qui pourrait se faire dès le 16 janvier.
Un format en deux temps, similaire à celui utilisé pour la Nintendo Switch originale en 2016, est pressenti. À l'époque, Nintendo avait d'abord dévoilé la console elle-même, avant d'annoncer les jeux et les détails de sortie quelques mois plus tard. Nate the Hate affirme que cette première vidéo mettra exclusivement en avant les caractéristiques matérielles de la Switch 2
, sans détails majeurs sur les jeux.
Une sortie possible dès mai ou juin
Des rumeurs récentes, corroborées par plusieurs sources, indiquent que la Nintendo Switch 2 pourrait être lancée entre mai et juin 2025. Ces affirmations coïncident avec les informations obtenues par VGC
, selon lesquelles Nintendo prévoit d'introduire sa nouvelle console avant la fin de l'année fiscale, en mars 2025.
Fuites et spéculations autour de la Switch 2
Les discussions sur la Switch 2 ont été alimentées par des fuites provenant du CES de Las Vegas depuis le début de l'année. Des images présumées des Joy-Con ont émergé, laissant penser que ces derniers seront légèrement plus grands et dotés d'une connexion magnétique. De plus, un fabricant d'accessoires, Genki, a présenté une réplique supposée fidèle de la prochaine console.
Rendez-vous jeudi pour découvrir ce que Nintendo réserve aux fans et peut-être un aperçu de ce que sera l'avenir du jeu portable et hybride. À condition que cette fuite soit exacte.
commentaire (0)