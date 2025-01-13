Nintendo Switch 2 : On en sait plus sur sa possible date de révélation, c'est cette semaine



le 13 janvier 2025 à 16h45 Publié par Corentin Rimbert le 13 janvier 2025 à 16h45

L'attente devrait prochainement toucher à son terme. Il ne faudrait plus patienter que quelques jours avant que la Nintendo Switch 2 soit officielle, et dévoilée par la firme nippone.