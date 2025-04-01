Nintendo Direct Nintendo Switch 2 : À quelle heure et comment suivre la présentation du 2 avril 2025 ?

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de diffusion du Nintendo Direct du 2 avril 2025, qui présentera la Switch 2, et comment suivre l'événement.

Nintendo Direct du 2 avril 2025 sur la Switch 2, date et heure de l'événement

Rendez-vous demain à 15:00 pour en savoir plus sur la #NintendoSwitch2 à l'occasion d'un #NintendoDirect: Nintendo Switch 2 – 02.04.2025 d'environ 60 minutes !



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Comment suivre le Nintendo Direct du 2 avril 2025 sur la Switch 2 ?

est l'un des rendez-vous les plus attendus en ce début d'année, étant donné que Nintendo va profiter de l'événement pour montrer sa prochaine console,. Alors que celle-ci a déjà bénéficié d'un bref aperçu, partagé en janvier dernier,et devrait ainsi, très probablement, révéler son prix et son line-up. Autant dire que beaucoup de joueurs et de joueuses voudront, de ce fait, suivre cette présentation détaillée.Si vous en faites partie, sachez que nous vous indiquons, pour ne rien louper des annonces faites en ce qui concerne. D'après les dernières informations partagées par la firme,et devrait, dès lors, se terminer aux alentours de 16h (heure française).À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas précisément le programme de ce Nintendo Direct concernant. Cependant, il y a de fortes chances que Nintendo profitera de cet événement pour révéler le prix de, son line-up de lancement ainsi que ses spécificités techniques. La firme pourrait, par ailleurs, préciser la date de début des précommandes de sa nouvelle console, qui semble très attendue par la communauté. Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous faire part des dernières actualités partagées en ce qui concerneComme à l'accoutumée,, à la date et à l'horaire indiqués précédemment.Rendez-vous donc le 2 avril 2025, et plus précisément dans l'après-midi, pour suivre le Nintendo Direct dédié à