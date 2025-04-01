Nintendo Direct Nintendo Switch 2 : À quelle heure et comment suivre la présentation du 2 avril 2025 ?

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de diffusion du Nintendo Direct du 2 avril 2025, qui présentera la Switch 2, et comment suivre l'événement.
Le Nintendo Direct du 2 avril 2025
est l'un des rendez-vous les plus attendus en ce début d'année, étant donné que Nintendo va profiter de l'événement pour montrer sa prochaine console, la Nintendo Switch 2
. Alors que celle-ci a déjà bénéficié d'un bref aperçu, partagé en janvier dernier, la Nintendo Switch 2 va davantage se dévoiler lors du Nintendo Direct du 2 avril
et devrait ainsi, très probablement, révéler son prix et son line-up. Autant dire que beaucoup de joueurs et de joueuses voudront, de ce fait, suivre cette présentation détaillée.
Si vous en faites partie, sachez que nous vous indiquons à quelle heure le Nintendo Direct du 2 avril 2025 débute en France et comment le suivre
, pour ne rien louper des annonces faites en ce qui concerne la Switch 2
.
Nintendo Direct du 2 avril 2025 sur la Switch 2, date et heure de l'événement
Le Nintendo Direct du 2 avril 2025 se tiendra dans la journée et débutera à 15h (heure française)
. D'après les dernières informations partagées par la firme, ce nouvel événement lié à la Nintendo Switch 2 durera environ 60 minutes
et devrait, dès lors, se terminer aux alentours de 16h (heure française).
À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas précisément le programme de ce Nintendo Direct concernant la Nintendo Switch 2
. Cependant, il y a de fortes chances que Nintendo profitera de cet événement pour révéler le prix de la Switch 2
, son line-up de lancement ainsi que ses spécificités techniques. La firme pourrait, par ailleurs, préciser la date de début des précommandes de sa nouvelle console, qui semble très attendue par la communauté. Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous faire part des dernières actualités partagées en ce qui concerne la Nintendo Switch 2
.
Comment suivre le Nintendo Direct du 2 avril 2025 sur la Switch 2 ?
Comme à l'accoutumée, le Nintendo Direct du 2 avril 2025 centré sur la Nintendo Switch 2 sera retransmis sur YouTube
, à la date et à l'horaire indiqués précédemment.
Rendez-vous donc le 2 avril 2025, et plus précisément dans l'après-midi, pour suivre le Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2
.
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