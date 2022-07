Nintendo confirme la date de fermeture des stores 3DS et Wii U

Updates on the discontinuation of #eShop for Wii U and Nintendo 3DS family systems:



- As of 29/08/2022, it will no longer be possible to add funds.



- As of 27/03/2023, purchases will no longer be available.



More details: https://t.co/1H8i5vARTz — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) July 19, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Déjà au début du mois de février de cette année 2022, Nintendo avait annoncé que le Nintendo eShop ne sera, bientôt, plus disponible sur les consoles Wii U et 3DS.de ce service sur lesdites consoles était fixée auRécemment, la firme a confirmé cette date, via un post sur son compte officiel Twitter et dans un récent article sur le site officiel . Nintendo a profité de cette communication pour rappeler quelques informations aux joueurs et aux joueuses. Ainsi, sachez qu', il ne sera plus possible d'approvisionner son porte-monnaie sur le store de la Nintendo Wii U et de la Nintendo 3DS. De ce fait, si vous possédez des cartes cadeaux, il convient de les utiliser avant la fin de l'été 2022.À partir du 27 mars 2023, les joueurs ne pourront plus acheter de nouveaux contenus, depuis le Nintendo eShop des plateformes citées précédemment. Ce qui inclut également les démos gratuites. En revanche, les serveurs des jeux en ligne seront toujours opérationnels et les titres achetés pourront être retéléchargés. De la même manière, les consoles continueront de recevoir des mises à jour système.Par la même occasion, Nintendo a indiqué que Fire Emblem Fates ne sera plus disponible à la vente, dès le 28 février 2023, à la différence de son DLC qui reste jusqu'au 27 mars 2023.