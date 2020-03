Malgré le Coronavirus, l'E3 est toujours maintenu

Depuis début janvier, le monde entier a les yeux rivés sur le virus que tout le monde redoute et qui a déjà fait plusieurs morts, le Coronavirus. Si à cause de ce dernier beaucoup d'événements ont été annulés, la conférence de l'E3 est quant à elle toujours maintenue.

La santé et la sécurité de nos participants, exposants, partenaires et personnels sont notre priorité absolue (...) Alors que l'ESA continue de planifier un salon E3 sûr et réussi du 9 au 11 juin 2020 - nous surveillons et évaluons la situation quotidiennement. Nous évaluons activement les dernières informations et continuerons à développer des mesures pour réduire davantage les risques pour la santé au salon.

Oui,, et il se déroulera comme tous les ans àet débutera. Voilà donc une décision qui peut paraître surprenante au vu de la situation, mais qui va ravir les passionnés que nous sommes.En effet, bien que plusieurs événements esport, des conférences de jeux et plusieurs conventions ont été annulés,qui se tiendra, comme nous vous l'avons dit, à Los Angeles. Cette décision intervient une semaineaprès le retrait de plusieurs grands noms tels qu' Electronic Arts Sony et Epic Games De plus, plusieurs grands noms ont eux aussi dû annuler ou reporter des événements et des tournois, tels que Bandai Namco, Capcom ou encore Riot Games.Et si Los Angeles a déclaré il y a peu l'état d'urgence à cause du Coronavirus,(Electronic Software Association)Vous pouvez donc, après cette déclaration, maintenir dans votre calendrier la date du 9 juin prochain, à laquelle débutera cet