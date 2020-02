PlayStation Plus : Les jeux gratuits du mois de mars 2020

Sony a levé le voile sur les deux jeux gratuits du mois de mars 2020 pour les abonnés du PlayStation Plus.

Shadow of the Colossus et Sonic Forces gratuits avec le PS Plus

Outre la possibilité de profiter de certaines fonctionnalités multijoueur, les abonnéspeuvent profiter, chaque mois, d'au moins deux jeux gratuits, et ce tant que leur abonnement est valable. Après avoir rendu disponible en février Bioshock Collection ainsi que Les Sims 4, deux nouveaux jeux peuvent être récupérés.En effet, vous pourrez mettre la main sur l'un des jeux les plus marquants de. Disponible sur PS2 et PS3, un remake avait vu le jour sur PS4 en février 2018. En plus de proposer des combats épiques,est dénué de villes ou donjons à explorer, rendant l'expérience unique en son genre. Vos ennemis sont des créatures géantes et sont donc à l'opposée de vous, et devrez, entre autres, les escalader pour les mettre à terre.sera accompagné par, disponible depuis le mois de novembre 2017. Dans cet opus en 3D, Sonic devra affronter nombre d'ennemis qui se sont unis pour conquérir le monde.pourra bénéficier de l'aide d'une version de son passée ainsi qu'une recrue, pour tenter de mettre fin aux agissements du Docteur Eggman et de ses acolytes.Vous pourrez récupérer ces deux titres entre le 3 mars et le 6 avril. En attendant, nous rappelons que vous avez jusqu'au mercredi 4 mars pour mettre la main sur les jeux gratuits du mois de février