Le Nintendo eShop fermera bientôt ses portes sur Wii U et 3DS

À compter de la fin du mois de mars 2023, il ne sera plus possible d'acheter du contenu sur le Nintendo eShop pour les consoles de la famille Nintendo 3DS et pour Wii U.



Pour en savoir plus, consultez notre site d'assistance : https://t.co/PpDI8PZNUW — Nintendo France (@NintendoFrance) February 16, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a quelques heures, au moment où nous écrivons ces lignes, Nintendo a partagé officiellement l'information :. Ainsi, à partir de ce moment précis, les joueurs et les joueuses ne pourront plus acheter de nouveaux contenus, payants ou gratuits, pour leur machine depuis ledit store. Ils pourront tout de même retélécharger des jeux, recevoir des mises à jour logiciel et profiter des jeux en ligne sur ces deux plateformes. Mais seulement pour « quelque temps ». La société n'a pas donné davantage de précisions à ce sujet, pour le moment.Par ailleurs, dès le 29 août de cette année,. En rechange, la fonctionnalité permettant d'enregistrer des codes de téléchargement sera toujours opérationnelle, et ce jusqu'au mois de mars 2023.Pour aider les détenteurs de Wii U et 3DS, Nintendo a mis à disposition un site d'assistance, sur lequel le studio répond à plusieurs interrogations. Il suffit de se rendre sur la page dédiée du site nintendo.fr