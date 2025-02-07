La première Switch ne sera pas abandonnée après le lancement de la Nintendo Switch 2

À la suite de l'annonce de la Nintendo Switch 2, beaucoup de joueurs se questionnent quant à l'avenir de la première Switch. Nintendo a tenu à les rassurer.

Nintendo ne compte pas abandonner la Switch 1, après la sortie de la Switch 2

Nintendo president Shuntaro Furukawa says it will continue to support Switch after Switch 2's launch, as long as there's demand.https://t.co/emcbSJRyxt pic.twitter.com/LJFjUpmttN — VGC (@VGC_News) February 4, 2025





Comme vous le savez probablement déjà, Nintendo a annoncé la Nintendo Switch 2 le 16 janvier 2025 et dévoilera davantage d'informations à son sujet lors d'un Nintendo Direct en avril prochain. Cette annonce a, bien évidemment, ravi les joueurs et les joueuses. Néanmoins,. Fort heureusement,, afin de lever les inquiétudes de la communauté.Comme reporté par les journalistes de Video Games Chronicle, Nintendo a partagé, il y a très peu de temps, un bilan financier, indiquant que la Nintendo Switch s'est écoulée à plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde entier, depuis son lancement en 2017.À propos de ces résultats, le président de la firme, Shuntaro Furukawa, a expliqué qu'il ne pense pas que l'annonce de la Nintendo Switch 2 aura un impact important sur les ventes de la première version de la Switch. Shuntaro Furukawa a également déclaré que. Ce qui signifie que la première Switch a encore de beaux jours devant elle et que celle-ci accueillera encore de nouveaux jeux, dans les mois, voire années, à venir, si les joueurs sont au rendez-vous. Une nouvelle qui devrait rassurer la communauté.Comme indiqué précédemment, la Nintendo Switch 2 ne possède pas encore de date de sortie précise. Celle-ci pourrait être annoncée lors du Nintendo Direct, qui est prévu pour le 2 avril 2025 dans l'après-midi, avec probablement un line-up de lancement.