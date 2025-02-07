La première Switch ne sera pas abandonnée après le lancement de la Nintendo Switch 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 février 2025 à 17h21
À la suite de l'annonce de la Nintendo Switch 2, beaucoup de joueurs se questionnent quant à l'avenir de la première Switch. Nintendo a tenu à les rassurer.
La première Switch ne sera pas abandonnée après le lancement de la Nintendo Switch 2
Comme vous le savez probablement déjà, Nintendo a annoncé la Nintendo Switch 2 le 16 janvier 2025 et dévoilera davantage d'informations à son sujet lors d'un Nintendo Direct en avril prochain. Cette annonce a, bien évidemment, ravi les joueurs et les joueuses. Néanmoins, certains d'entre eux s'interrogent quant à l'avenir de la première Nintendo Switch. Fort heureusement, Nintendo a apporté une réponse, afin de lever les inquiétudes de la communauté. 

Nintendo ne compte pas abandonner la Switch 1, après la sortie de la Switch 2

Comme reporté par les journalistes de Video Games Chronicle, Nintendo a partagé, il y a très peu de temps, un bilan financier, indiquant que la Nintendo Switch s'est écoulée à plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde entier, depuis son lancement en 2017.
À propos de ces résultats, le président de la firme, Shuntaro Furukawa, a expliqué qu'il ne pense pas que l'annonce de la Nintendo Switch 2 aura un impact important sur les ventes de la première version de la Switch. Shuntaro Furukawa a également déclaré que Nintendo continuera à soutenir la Nintendo Switch, après l'arrivée de la Switch 2, et ce, tant qu'il y aura de la demande. Ce qui signifie que la première Switch a encore de beaux jours devant elle et que celle-ci accueillera encore de nouveaux jeux, dans les mois, voire années, à venir, si les joueurs sont au rendez-vous. Une nouvelle qui devrait rassurer la communauté.
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Comme indiqué précédemment, la Nintendo Switch 2 ne possède pas encore de date de sortie précise. Celle-ci pourrait être annoncée lors du Nintendo Direct, qui est prévu pour le 2 avril 2025 dans l'après-midi, avec probablement un line-up de lancement.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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