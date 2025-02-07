La première Switch ne sera pas abandonnée après le lancement de la Nintendo Switch 2

Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)
Retrouvez les liens Seaside Escape du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
À propos de ces résultats, le président de la firme, Shuntaro Furukawa, a expliqué qu'il ne pense pas que l'annonce de la Nintendo Switch 2 aura un impact important sur les ventes de la première version de la Switch. Shuntaro Furukawa a également déclaré que Nintendo continuera à soutenir la Nintendo Switch, après l'arrivée de la Switch 2, et ce, tant qu'il y aura de la demande. Ce qui signifie que la première Switch a encore de beaux jours devant elle et que celle-ci accueillera encore de nouveaux jeux, dans les mois, voire années, à venir, si les joueurs sont au rendez-vous. Une nouvelle qui devrait rassurer la communauté.
Nintendo president Shuntaro Furukawa says it will continue to support Switch after Switch 2's launch, as long as there's demand.https://t.co/emcbSJRyxt pic.twitter.com/LJFjUpmttN— VGC (@VGC_News) February 4, 2025
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