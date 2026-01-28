La PlayStation 4 en fin de vie ? Sony incite les joueurs concernés à se tourner vers la PS5

Après 12 ans de bons et loyaux services, Sony semble décidé à tourner la page de l'ère PS4. La console va perdre plusieurs de ses fonctionnalités au cours de l'année 2026 et des QR codes sont envoyés aux utilisateurs pour changer de matériel.

Des offres pour acheter la PS5 mises en avant sur l'interface de la PS4

Que vous soyez en train de rattraper votre retard sur les titres phares de 2025 comme Clair Obscur: Expedition 33, ARC Raiders et Ghost of Yotei, ou que vous vous prépariez pour les jeux les plus attendus de 2026, notamment SAROS, 007 First Light, Nioh 3 et bien d'autres, c'est le moment idéal pour passer à une console PS5.

Un virage déjà annoncé avec la fin de plusieurs fonctionnalités dans le courant de l'année

Alors que la PS6 est déjà dans le viseur de certains joueurs, d'autres continuent de profiter du catalogue de la PlayStation 4. Lancée en novembre 2013 en Europe, la console a célébré ses 12 ans en 2025. Mais cet âge déjà très avancé est devenu un frein pour Sony., notamment en incitant les joueurs concernés à faire l'acquisition de la PS5.Ces derniers jours, plusieurs utilisateurs PS4 ont été surpris de recevoir un message système directement envoyé par Sony., que ce soit en bundle avec un jeu, en version classique ou Pro.Si beaucoup peuvent voir ce message comme de la publicité pour mettre en avant les sorties majeures de 2026, il serait révélateur de la fin prochaine de la PS4. D'autant que le parc de consoles PS4 reste conséquent.Alors que la PS5 va souffler sa sixième bougie cette année, Sony voudrait pousser les joueurs à se tourner vers celle-ci en vue de doper ses ventes.Vétérane du paysage vidéoludique actuel, la PS4 va pourtant connaître des changements importants dans les prochains mois.pour les utilisateurs PS4. Cependant, la liste des services concernés n'est pas encore connue, tout comme la date d'arrêt de ces fonctionnalités.Est-ce que toutes ces petites incitations vont pousser les joueurs PlayStation à changer de matériel ou vont-ils patienter jusqu'à un événement majeur comme la révélation de la PS6 ou la sortie de Grand Theft Auto VI ? Réponse dans les prochains mois…