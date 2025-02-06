L'E3 est mort, mais un nouveau sommet XXL de l'industrie annoncé

L'ESA n'a pas dit son dernier mot. Malgré la fin de l'E3, le plus gros salon du jeu vidéo à l'époque, la société veut continuer à être un acteur de l'industrie et bien plus, en annoncé IICON, un sommet réunissant les plus grandes entreprises du divertissement.

Un événement centré sur les élites du divertissement et de la technologie

Introducing iicon: where visionaries and innovators from the video game industry and beyond converge to unlock the limitless potential of interactive entertainment. @theESA is convening the first-of-its kind summit. Follow us and learn more: https://t.co/mhqZqIVpX0. pic.twitter.com/BVNoApEGmy — iicon (@IICONOfficial) February 6, 2025

Une rupture totale avec l'esprit de l'E3

Cet événement illustre l'évolution de l'industrie du jeu vidéo et son ascension incontestable comme forme d'art et influence culturelle majeure.



- Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive.

Avec la fin de l'E3, accélérée par le COVID-19, c'est une page entière de l'industrie vidéoludique qui s'est tournée. Depuis quelques années, les studios ont davantage tendance à organiser leurs propres conférences dans leur coin, plusieurs fois dans l'année si nécessaires, pour mettre en avant quelques-uns de leur projet.C'est ainsi que vient d'être annoncé un nouvel événement,, lequel est réservé aux professionnels, qui ambitionne de connecter le jeu vidéo à d'autres industries majeures.. L'objectif ? Explorer comment les avancées du jeu vidéo peuvent influencer et révolutionner d'autres secteurs.Selon Stanley Pierre-Louis, président de l'ESA, les « jeux vidéo influencent depuis longtemps d'autres industries comme le cinéma, la télévision et la musique. Mais nous constatons aussi comment leur technologie transforme la santé, l'éducation, le commerce et la finance ».IICON promet des conférences inspirantes, des tables rondes et des opportunités de networking de haut niveau, avec, qui seront tous présents lors de cette première édition.Si l'IICON entend devenir un rendez-vous majeur,. Mais l'ESA espère qu'IICON deviendra un carrefour stratégique entre les industries, où les géants du divertissement viendront chercher de nouvelles idées pour engager leurs audiences et façonner la culture de demain tout en dévoilant très probablement aux publics quelques nouvelles intéressantes.Nous verrons comment se déroulera cette première version l'année prochaine, et ce que le public peut réellement en attendre. Mais l'industrie du jeu vidé prouve son évolution, et sa place très importante dans le divertissement.