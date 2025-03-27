Kaiju No. 8 : Mission Recon débarque bientôt au cinéma en France

Après un carton en manga et en anime, Kaiju No. 8 s'apprête à investir les salles de cinéma françaises pour une expérience événementielle.

Kafka Hibino envahit les salles obscures

Une production ambitieuse pour un phénomène en pleine expansion



Une diffusion événement à ne pas manquer

Adapté du manga phénomène de Naoya Matsumoto,connaît depuis son lancement unfrançais, cumulant déjà plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus. Après une première saison de l'anime largement saluée, la franchise s'offre désormais une incursion sur grand écran avec leCe dernier retrace les moments-clés de l'anime et ajoute un épisode totalement inédit :, centré sur le quotidien d'un personnage très apprécié des fans, le vice-capitaine Soshiro Hoshina.Réalisé par, ce film bénéficie du savoir-faire du célèbre studio Production I.G,. La direction artistique est confiée à Tetsuya Nishio (Naruto), tandis que Hirotaka Tokuda assure le design des impressionnants kaiju. Cerise sur le gâteau, le groupe OneRepublic signe la chanson finale de l'épisode inédit avec le morceau « Invincible ».En quelques années seulement,s'est hissé parmi les séries manga les plus populaires de sa génération. Sa combinaison unique d'action intense, d'humour et de drame séduit un public toujours plus large. Sur les réseaux sociaux,depuis l'annonce de cette diffusion exceptionnelle, preuve que la franchise n'est qu'au début de sa conquête du marché européen.La projection dese déroulera exclusivement en japonais sous-titré français, pour une durée totale de 119 minutes. À l'image des récents succès comme Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen,propose une expérience cinéma événementielle, réservée à deux dates uniques, lesLa billetterie ouvrira prochainement, et les places devraient partir très vite, alors restez connectés pour ne rien manquer des informations à venir.