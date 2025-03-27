Kaiju No. 8 : Mission Recon débarque bientôt au cinéma en France

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 27 mars 2025 à 09h00
Après un carton en manga et en anime, Kaiju No. 8 s'apprête à investir les salles de cinéma françaises pour une expérience événementielle.
Kaiju No. 8 : Mission Recon débarque bientôt au cinéma en France

Kafka Hibino envahit les salles obscures

Adapté du manga phénomène de Naoya Matsumoto, Kaiju No. 8 connaît depuis son lancement un véritable engouement auprès des lecteurs français, cumulant déjà plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus. Après une première saison de l'anime largement saluée, la franchise s'offre désormais une incursion sur grand écran avec le film compilation Kaiju No. 8 : Mission Recon.

Ce dernier retrace les moments-clés de l'anime et ajoute un épisode totalement inédit : « Le jour de congé de Hoshina », centré sur le quotidien d'un personnage très apprécié des fans, le vice-capitaine Soshiro Hoshina.

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Une production ambitieuse pour un phénomène en pleine expansion

Réalisé par Shigeyuki Miya et Tomomi Kamiya, ce film bénéficie du savoir-faire du célèbre studio Production I.G, à qui l'on doit déjà de nombreux succès comme Psycho-Pass ou encore Ghost in the Shell. La direction artistique est confiée à Tetsuya Nishio (Naruto), tandis que Hirotaka Tokuda assure le design des impressionnants kaiju. Cerise sur le gâteau, le groupe OneRepublic signe la chanson finale de l'épisode inédit avec le morceau « Invincible ».

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En quelques années seulement, Kaiju No. 8 s'est hissé parmi les séries manga les plus populaires de sa génération. Sa combinaison unique d'action intense, d'humour et de drame séduit un public toujours plus large. Sur les réseaux sociaux, la communauté n'a d'ailleurs pas manqué d'exprimer son impatience depuis l'annonce de cette diffusion exceptionnelle, preuve que la franchise n'est qu'au début de sa conquête du marché européen.


Une diffusion événement à ne pas manquer

La projection de Kaiju No. 8 : Mission Recon se déroulera exclusivement en japonais sous-titré français, pour une durée totale de 119 minutes. À l'image des récents succès comme Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen, Crunchyroll propose une expérience cinéma événementielle, réservée à deux dates uniques, les 17 et 18 avril 2025.

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La billetterie ouvrira prochainement, et les places devraient partir très vite, alors restez connectés pour ne rien manquer des informations à venir.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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