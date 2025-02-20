Huawei dévoile la MatePad Pro 13.2, une tablette conçue pour repousser les limites de la création et du divertissement

Huawei dévoile une tablette qui ambitionne de redéfinir les standards du marché. Entre design soigné, performances accrues et innovations pensées pour les créateurs et gamers, cette nouvelle MatePad Pro 13.2 promet une expérience inédite.







Un écran pensé pour l'immersion et le confort visuel

Un concentré de puissance pour les créateurs et les gamers

Prix et disponibilité

Huawei continue de bousculer le marché des tablettes avec sa. Pensée pour offrir une expérience aussi immersive qu'efficace, elle allie design, puissance et technologies de pointe. Son ambition est claire : proposer une alternative performante aux PC portables tout en conservant la légèreté et la flexibilité d'une tablette.L'écran est l'un des atouts majeurs de ce modèle. Avec une dalle OLED deoccupant, l'immersion se veut totale. Lagarantit une netteté impressionnante, tandis que laassure une lisibilité parfaite, même en plein soleil. La technologie «réduit les reflets et améliore le confort visuel, un atout essentiel pour les longues sessions de travail ou de jeu. Avec «, l'affichage gagne en précision colorimétrique, annoncé comme un atout de taille pour les graphistes et monteurs vidéo.Sous le capot, cette tablette n'a rien à envier aux ultrabooks. Huawei a misé sur une architecture optimisée et un système de refroidissement avancé, augmentant la productivité de. Avec une autonomie renforcée par une batterie de, elle peut tenir des heures sans faiblir. La charge rapidepermet une recharge complète en seulement, idéale pour les utilisateurs en déplacement.L'expérience se veut aussi fluide qu'intuitive. Huawei intègre plusieurs applications maison comme «et «, conçues pour répondre aux besoins des créateurs numériques. Le «(comprenez un clavier magnétique détachable) apporte un confort d'écriture proche d'un PC portable, tandis que les accessoiresaméliorent l'interaction pour une productivité optimale. Leassure quant à lui une sécurité renforcée et un accès rapide aux fonctionnalités clés.en proposant une alternative performante et polyvalente. Son positionnement sur le segment premium s'accompagne d'une volonté d'innovation constante, cherchant àà réduire les limites entre tablette et PC portable. Cette nouvelle version de lavise à séduire autant les professionnels que les passionnés de high-tech et de gaming.Disponible dès maintenant au prix deavec le clavier magnétique inclus, la tablette bénéficie d'uneavec le codejusqu'au