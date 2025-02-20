Huawei dévoile la MatePad Pro 13.2, une tablette conçue pour repousser les limites de la création et du divertissement

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 20 février 2025 à 10h00
Huawei dévoile une tablette qui ambitionne de redéfinir les standards du marché. Entre design soigné, performances accrues et innovations pensées pour les créateurs et gamers, cette nouvelle MatePad Pro 13.2 promet une expérience inédite.
Huawei dévoile la MatePad Pro 13.2, une tablette conçue pour repousser les limites de la création et du divertissement
Huawei continue de bousculer le marché des tablettes avec sa MatePad Pro 13.2 pouces (2025). Pensée pour offrir une expérience aussi immersive qu'efficace, elle allie design, puissance et technologies de pointe. Son ambition est claire : proposer une alternative performante aux PC portables tout en conservant la légèreté et la flexibilité d'une tablette.
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Un écran pensé pour l'immersion et le confort visuel

L'écran est l'un des atouts majeurs de ce modèle. Avec une dalle OLED de 13,2 pouces occupant 94 % de la surface, l'immersion se veut totale. La résolution de 2800 pixels garantit une netteté impressionnante, tandis que la luminosité de 1000 nits assure une lisibilité parfaite, même en plein soleil. La technologie « PaperMatte » réduit les reflets et améliore le confort visuel, un atout essentiel pour les longues sessions de travail ou de jeu. Avec « Huawei X-True », l'affichage gagne en précision colorimétrique, annoncé comme un atout de taille pour les graphistes et monteurs vidéo.

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Un concentré de puissance pour les créateurs et les gamers

Sous le capot, cette tablette n'a rien à envier aux ultrabooks. Huawei a misé sur une architecture optimisée et un système de refroidissement avancé, augmentant la productivité de 30 %. Avec une autonomie renforcée par une batterie de 10 100 mAh, elle peut tenir des heures sans faiblir. La charge rapide SuperCharge 65W permet une recharge complète en seulement 65 minutes, idéale pour les utilisateurs en déplacement.

L'expérience se veut aussi fluide qu'intuitive. Huawei intègre plusieurs applications maison comme « Huawei Notes » et « GoPaint », conçues pour répondre aux besoins des créateurs numériques. Le « Smart Magnetic Keyboard » (comprenez un clavier magnétique détachable) apporte un confort d'écriture proche d'un PC portable, tandis que les accessoires NearLink améliorent l'interaction pour une productivité optimale. Le capteur d'empreintes digitales latéral assure quant à lui une sécurité renforcée et un accès rapide aux fonctionnalités clés.

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Huawei cherche à s'imposer face aux géants du secteur en proposant une alternative performante et polyvalente. Son positionnement sur le segment premium s'accompagne d'une volonté d'innovation constante, cherchant àà réduire les limites entre tablette et PC portable. Cette nouvelle version de la MatePad Pro vise à séduire autant les professionnels que les passionnés de high-tech et de gaming.

Prix et disponibilité

Disponible dès maintenant au prix de 1199,99 € TTC avec le clavier magnétique inclus, la tablette bénéficie d'une remise de 200 € avec le code A200FRPAD jusqu'au 31 mars.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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