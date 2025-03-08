HONOR frappe fort au MWC 2025 : IA, innovation et une pluie de récompenses

Le Mobile World Congress 2025 a été marqué par l'ambition de HONOR, qui veut s'imposer comme un leader incontournable de l'intelligence artificielle.

Des innovations qui séduisent jusqu'au roi d'Espagne

Une moisson de prix pour HONOR au MWC 2025

HONOR Watch 5 Ultra : une smartwatch qui allie un design en titane élégant, 15 jours d'autonomie, et une compatibilité multi-systèmes. Son écran AMOLED de 1,5 pouce et son excellent rapport qualité-prix en font une référence dans le domaine des montres connectées.

HONOR Pad V9 : cette tablette performante séduit par son écran immersif, son autonomie renforcée et son interface enrichie par l'IA. Avec un processeur puissant et une grande capacité de mémoire vive, elle rivalise avec les meilleures du marché.

HONOR Earbuds Open : ces écouteurs nouvelle génération combinent réduction de bruit active, traduction en temps réel assistée par IA et un design épuré. L'objectif est d'offrir une expérience audio à la fois immersive et confortable.

HONOR MagicBook Pro 14 : pensé pour les professionnels, cet ordinateur portable se démarque par son écran OLED fidèle aux couleurs et la possibilité de choisir entre deux processeurs Intel. Un concentré de puissance et d'élégance.







HONOR s'impose comme un acteur incontournable de l'IA

La grande annonce de HONOR lors du MWC, c'est son, une stratégie qui vise à transformer l'entreprise en leader de l'innovation IA. Un pari ambitieux, mais pas irréaliste, quand on sait que le groupe prévoit d'investirpour faire de cette vision une réalité. L'objectif est de développer un écosystème ouvert, collaboratif et centré sur l'utilisateur.James Li, PDG de HONOR, a insisté sur l'importance de l', un sujet brûlant alors que l'intelligence artificielle devient omniprésente. Preuve de cet engagement, la marque a annoncépour ses smartphones haut de gamme, une garantie rare sur le marché.Le stand de HONOR a attiré les foules, et parmi elles, une personnalité de premier plan :. Ce dernier s'est particulièrement intéressé à ladéveloppée par la marque. Pour les plus néophytes, un deepfake est un faux contenu vidéo, audio ou image créé avec l'intelligence artificielle pour imiter une personne de manière réaliste. De fait, avec l'explosion des contenus truqués par IA et l'essor des arnaques en ligne, cette avancée technologique pourrait jouer un rôle clé dans la lutte contre la désinformation.Autre démonstration impressionnante : l', un assistant personnel mobile révolutionnaire capable d'interagir avec des applications tierces via une interface graphique intuitive. Pour prouver son efficacité, HONOR a orchestré une démonstration en direct où l'IA Agent. Une prouesse qui illustre le potentiel d'un futur où nos appareils anticipent nos besoins avec une fluidité jamais vue.Cette offensive technologique a été largement récompensée puisque HONOR a rafléau MWC. Parmi les produits phares qui ont conquis le jury et le public on retrouve :Avec cette édition du MWC 2025, HONOR ne se contente pas de suivre les tendances, elle les crée. En misant sur l', la marque se positionne en sérieux concurrent des géants du secteur, tout en mettant un point d'honneur à garantir unSi cette stratégie se concrétise, HONOR pourrait bien devenir une référence non seulement en matière de smartphones, mais aussi dans l'ensemble des appareils connectés. Une chose est sûre c'est qu'en 2025, l'intelligence artificielle va faire un bond de géant et ne sera plus qu'un simple argument marketing, mais une véritable révolution technologique ancrée au quotidien.