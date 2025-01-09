HONOR Dévoile le Magic7 Lite, un Smartphone Résistant et Endurant

Avec le Magic7 Lite, HONOR, marque reconnue pour ses innovations technologiques, propose un smartphone alliant endurance et robustesse pour accompagner le quotidien des utilisateurs.
Une Autonomie Record et une Durabilité Optimale
HONOR a officiellement lancé le Magic7 Lite
, un smartphone milieu de gamme qui mise sur une autonomie de 3 jours et une résistance accrue. Doté d'une batterie 6600 mAh, il assure jusqu'à 25,8 heures de streaming vidéo
et propose une recharge rapide de 66W offrant 5 heures d'utilisation en 10 minutes.
Pour garantir une durabilité maximale, le Magic7 Lite
est équipé d'un « revêtement protecteur de niveau armure » et d'un système de gestion thermique avancé. Il reste performant dans des températures extrêmes allant de -30°C à 55°C, assurant jusqu'à 20 heures d'appels à -30°C.
Le Magic7 Lite dispose d'un écran OLED 6,78 pouces
avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz
. Grâce à la technologie PWM à 3840 Hz, il garantit un confort visuel optimal même dans des conditions de faible luminosité. Son écran supporte également une luminosité HDR maximale de 4000 nits pour une expérience immersive et colorée.
Robustesse et Résistance à l'Eau
Conçu pour résister aux chocs et aux éclaboussures, il est équipé d'un écran ultra-trempé
capable d'endurer des chutes jusqu'à 2 mètres et bénéficie d'une certification IP64 contre l'eau et la poussière. Son design élégant et fin (7,98 mm d'épaisseur)
n'altère en rien sa solidité. Il peut fonctionner avec des doigts mouillés et tolère une immersion temporaire dans l'eau jusqu'à 25 cm pendant 5 minutes.
Une Expérience Photo Boostée par l'IA
Avec un capteur principal de 108 MP
et des fonctionnalités d'intelligence artificielle, le Magic7 Lite
offre des images nettes et lumineuses, même en basse lumière. Son zoom optique et ses modes portrait variés ajoutent de la polyvalence à l'appareil photo
. Grâce à la stabilisation optique (OIS) et à des outils IA comme AI Eraser et AI Motion Sensing, il permet des clichés précis et des retouches simplifiées.
Disponible dès le 8 janvier 2025 en Titanium Purple
et Titanium Black
, le HONOR Magic7
Lite est proposé au prix de 379,9 €
. Des offres promotionnelles incluent des bonus de reprise et des remises, disponibles chez divers distributeurs et opérateurs jusqu'en février 2025.
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