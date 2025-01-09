HONOR Dévoile le Magic7 Lite, un Smartphone Résistant et Endurant

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 09 janvier 2025 à 08h00
Avec le Magic7 Lite, HONOR, marque reconnue pour ses innovations technologiques, propose un smartphone alliant endurance et robustesse pour accompagner le quotidien des utilisateurs.
HONOR Dévoile le Magic7 Lite, un Smartphone Résistant et Endurant

Une Autonomie Record et une Durabilité Optimale

HONOR a officiellement lancé le Magic7 Lite, un smartphone milieu de gamme qui mise sur une autonomie de 3 jours et une résistance accrue. Doté d'une batterie 6600 mAh, il assure jusqu'à 25,8 heures de streaming vidéo et propose une recharge rapide de 66W offrant 5 heures d'utilisation en 10 minutes.

Pour garantir une durabilité maximale, le Magic7 Lite est équipé d'un « revêtement protecteur de niveau armure » et d'un système de gestion thermique avancé. Il reste performant dans des températures extrêmes allant de -30°C à 55°C, assurant jusqu'à 20 heures d'appels à -30°C.
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Le Magic7 Lite dispose d'un écran OLED 6,78 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Grâce à la technologie PWM à 3840 Hz, il garantit un confort visuel optimal même dans des conditions de faible luminosité. Son écran supporte également une luminosité HDR maximale de 4000 nits pour une expérience immersive et colorée.

Robustesse et Résistance à l'Eau

Conçu pour résister aux chocs et aux éclaboussures, il est équipé d'un écran ultra-trempé capable d'endurer des chutes jusqu'à 2 mètres et bénéficie d'une certification IP64 contre l'eau et la poussière. Son design élégant et fin (7,98 mm d'épaisseur) n'altère en rien sa solidité. Il peut fonctionner avec des doigts mouillés et tolère une immersion temporaire dans l'eau jusqu'à 25 cm pendant 5 minutes.

Une Expérience Photo Boostée par l'IA

Avec un capteur principal de 108 MP et des fonctionnalités d'intelligence artificielle, le Magic7 Lite offre des images nettes et lumineuses, même en basse lumière. Son zoom optique et ses modes portrait variés ajoutent de la polyvalence à l'appareil photo. Grâce à la stabilisation optique (OIS) et à des outils IA comme AI Eraser et AI Motion Sensing, il permet des clichés précis et des retouches simplifiées.
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Disponible dès le 8 janvier 2025 en Titanium Purple et Titanium Black, le HONOR Magic7 Lite est proposé au prix de 379,9 €. Des offres promotionnelles incluent des bonus de reprise et des remises, disponibles chez divers distributeurs et opérateurs jusqu'en février 2025.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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