HONOR Dévoile le Magic7 Lite, un Smartphone Résistant et Endurant

Avec le Magic7 Lite, HONOR, marque reconnue pour ses innovations technologiques, propose un smartphone alliant endurance et robustesse pour accompagner le quotidien des utilisateurs.

Une Autonomie Record et une Durabilité Optimale

Robustesse et Résistance à l'Eau

Une Expérience Photo Boostée par l'IA

HONOR a officiellement lancé le, un smartphone milieu de gamme qui mise sur une autonomie de 3 jours et une résistance accrue. Doté d'une batterie 6600 mAh,et propose une recharge rapide de 66W offrant 5 heures d'utilisation en 10 minutes.Pour garantir une durabilité maximale, leest équipé d'un « revêtement protecteur de niveau armure » et d'un système de gestion thermique avancé. Il reste performant dans des températures extrêmes allant de -30°C à 55°C, assurant jusqu'à 20 heures d'appels à -30°C.Le Magic7 Lite dispose d'unavec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de. Grâce à la technologie PWM à 3840 Hz, il garantit un confort visuel optimal même dans des conditions de faible luminosité. Son écran supporte également une luminosité HDR maximale de 4000 nits pour une expérience immersive et colorée.Conçu pour résister aux chocs et aux éclaboussures, il est équipé d'uncapable d'endurer des chutes jusqu'à 2 mètres et bénéficie d'une certification IP64 contre l'eau et la poussière. Son design élégant et finn'altère en rien sa solidité. Il peut fonctionner avec des doigts mouillés et tolère une immersion temporaire dans l'eau jusqu'à 25 cm pendant 5 minutes.Avec un capteur principal deet des fonctionnalités d'intelligence artificielle, leoffre des images nettes et lumineuses, même en basse lumière. Son zoom optique et ses modes portrait variés ajoutent de la. Grâce à la stabilisation optique (OIS) et à des outils IA comme AI Eraser et AI Motion Sensing, il permet des clichés précis et des retouches simplifiées.Disponible dès le 8 janvier 2025 enet, leLite est proposé au prix de. Des offres promotionnelles incluent des bonus de reprise et des remises, disponibles chez divers distributeurs et opérateurs jusqu'en février 2025.