H3 Gaming : Epos dévoile son nouveau casque gaming

L'expérience Sennheiser

Microphone cristallin

Confort EPOS

Le H3 est le casque parfait pour les joueurs qui veulent élever leur expérience de jeu à un niveau supérieur, tout en ajoutant de la valeur aux attentes préconçues des produits audio d'entrée de gamme. Un son de qualité est un élément essentiel de la façon pour l'immersion aux mondes des jeux vidéo, et le H3 tient sa promesse de nous y emmener.

- Maja Sand-Grimnitz, Directrice du Marketing Mondial chez EPOS.



Casque multiplateforme

Prix et disponibilités

L'évolution du gaming ainsi que des périphériques associés n'est plus une nouveauté. L'ensemble des constructeurs agissent en cœur pour proposer des produits polyvalents, performants, tout en essayant de s'adapter à l'ensemble des budgets. C'est ainsi qu'dévoile aujourd'hui son nouveau casque pour joueurs haut de gamme nommé Le constructeur ne découvre pas l'audio, il profite de plus de 100 ans d'expérience et découvertes en ingénierie audio pour proposer un casque qui perpétue l'héritage de la marque. De ce fait, le H3 propose des basses puissantes associées à des aigus nets pour accentuer le réalisme d'écoute afin de permettre une immersion totale à l'utilisateur. En découle de l'amélioration constante de la technologie audio, un temps de réaction que seuls les périphériques les plus performants sont en mesure de proposer. Pour finir, on retrouve un contrôle de volume situé sur l'oreillette droite pour un contrôle sonore à main levée.Pouvoir communiquer avec clarté devient rapidement un atout pour les joueurs vétérans comme amateurs. Le H3 propose un microphone au rendu cristallin pour rendre l'expérience de communication plus précise afin de se faire comprendre en toute circonstance. Annoncé comme de qualité studio, le H3 propose une réduction de bruit de fond permettant un rendu toujours plus professionnel. À tout moment, la fonction mute est disponible en relevant simplement la tige du micro.La norme EPOS impose une construction avec des matériaux de haute qualité associés à une légèreté et robustesse exemplaire. Le châssis dispose de réglettes en acier inoxydables situées au niveau de l'arceau ainsi que de charnières sur les oreillettes, elles-mêmes dotées d'un rembourrage durable, pour garantir un confort de tous les moments. Pour finir, le design fermé associé à l'ergonomie des oreillettes permet une atténuation passive des bruits ambiants.La polyvalence du débute avec l'ensemble des périphériques sur lesquels il peut se connecter. À commencer par tous les produits disposants d'un port jack 3,5 mm, y compris les appareils. Bien sûr, dans le but de conserver un écosystème stable, le casque H3 est compatible avec l'ensemble complet des cartes son externe EPOS, notamment les et