Gaming et VPN font-ils bon ménage ?

Jouer en ligne avec ou sans VPN : deux salles, deux ambiances…

Le VPN ou votre personnage « Healer » invisible

Après le streaming, le farming !

Jouez la sécurité avec un VPN

Obtenez CyberGhost VPN pour être dans le Game

Ce logiciel n’est autre que le fameux VPN ou Réseau privé virtuel, de l’anglais « Virtual Private Network ». Il permet entre autres de sécuriser votre connexion internet et de préserver votre confidentialité en ligne. Outre ses fonctionnalités les plus connues en termes de chiffrement des données, de téléchargement et de streaming, il présente également de nombreux atouts en matière de gaming.En bon gamer que vous êtes, vous n’êtes pas sans savoir que les problèmes de lag et de déconnexion sont très fréquents. Opérées intentionnellement par votre FAI (fournisseur d’accès à Internet), les limitations de bande passante sont monnaie courante dès lors que vous dépassez un certain volume de données au cours de la partie. Si vous voulez battre votre plus gros adversaire (qui n’est autre que votre FAI) et placer un joli « GG EZ » après votre victoire, munissez-vous d’un bon VPN En plus de masquer votre adresse IP et de crypter l’ensemble de votre trafic par le biais d’un chiffrement AES-256 bits, CyberGhost VPN offre une bande passante illimitée pour une expérience de jeu sans encombre et des plus fluides, à l’abri des regards indiscrets et des limitations artificiellement opérées par votre FAI.Véritable allié de jeu, un VPN vous permet de considérablement réduire votre ping à l’aide de serveurs optimisés à cet effet, d’autant plus lorsque le VPN en question déploie un large nombre de serveurs à travers le monde. Autant dire qu’un VPN de qualité sera votre véritable « Mana » pour tous les jeux où les moindres secondes sont comptées et pour lesquels votre latence devrait être proche de zéro.Optimisé pour vos consoles PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 et autres, CyberGhost VPN offre un parc de plus de 6 945 serveurs VPN ultra rapides, répartis dans plus de 90 pays différents. Avec les protocoles VPN dernière génération utilisés tels qu’OpenVPN, IKEv2, WireGuard®, vous jouissez de tous les avantages d’un VPN de pointe, sans pertes de vitesses . Un VPN extrêmement puissant à peine perceptible !Avoir le débit idéal, les derniers équipements, la console de jeux ultime, sans pouvoir accéder librement à tous les jeux, ne vous mènera pas bien loin. Les joueurs établis outre-atlantique ont une longueur d’avance sur les sorties de jeux et peuvent également accéder aux versions bêta en avant-première. Pour tous les autres joueurs des quatre coins du monde, il faudra faire preuve de patience, encore…Mais les disparités ne s’arrêtent pas là : des jeux identiques sont affichés à des prix pouvant différer du tout au tout ou sont tout bonnement inaccessibles selon que vous soyez en France ou aux États-Unis. CyberGhost VPN remet les compteurs à zéro et vous permet d’accéder à tous vos jeux US comme si vous y étiez. Vous pouvez par ailleurs dénicher d’excellents prix sur votre Store en jonglant parmi les différents serveurs à votre disposition.En masquant votre adresse IP et votre véritable emplacement, votre fournisseur d’accès à Internet ne sera pas en mesure de vous identifier. Il sera donc impossible de limiter votre connexion, de bloquer et de restreindre vos accès à certains jeux, ou encore de recueillir vos données pour potentiellement les revendre à des publicitaires et autres annonceurs.Et en matière de protection des données, CyberGhost VPN ne lésine pas sur les moyens. Avec une politique No Logs en toutes circonstances et sa protection anti-fuites de DNS et d’IP, vous avez la certitude de jouer sans jamais mettre votre sécurité en jeu.Mais ce n’est pas tout, l’univers du gaming n’est pas sans danger et la concurrence y est rude. Les versions piratées de vos jeux ne sont pas les seules à être infestées de logiciels malveillants. Parmi les plus fréquentes menaces : les attaques DDoS (ou déni de service) résultant parfois sur l’expulsion des joueurs.Avec CyberGhost VPN vous êtes protégés contre les attaques cybercriminelles, les pratiques peu scrupuleuses de certains joueurs et jouissez de nombreux autres avantages pour une expérience en ligne 360. En effet, vous disposez d’applications pour tous vos appareils et interfaces Windows, Mac, iOS, Android, Linux, ainsi que pour vos routeurs. Économisez 83 % sur votre abonnement avec l’offre 1 an + 3 mois extra gratuits ! Sécurisez jusqu’à 7 appareils en simultané avec un seul et même abonnement pour la modique somme de 1,99 €/mois. CyberGhost VPN ne vous fait prendre aucun risque avec sa garantie 45 jours satisfait ou remboursé. Et pour ne laisser aucune question en suspens, vous bénéficiez d’une assistance 24h/7j en français par mail ou direct.