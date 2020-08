Gamescom 2020 : Quand et où suivre l'événement ?

Quand suivre la gamescom 2020 ?

Comment suivre la gamescom 2020 ?

Quels sont les jeux attendus lors de la gamescom 2020 ?

Avec cette année 2020 marquée par une crise sanitaire mondiale sans précédent, l'industrie vidéoludique n'a pas vu ses plans se dérouler comme prévu, et de nombreux salons, même les plus importants, ont été annulés, à l'image de l'E3. Toutefois,, en direct et sans aucun spectateur.De ce fait, une multitude de personnes attendent cet événement, étant donné que les annonces devraient être multiples et surtout très intéressantes. Au programme : deux heures de show pour un minimum de 38 jeux abordés . Si certaines annoncent concerneront des jeux déjà sortis ou annoncés, quelques « World Premiere » sont attendues de la part de la communauté, toujours friande de nouveautés.Si vous ne souhaitez rien louper de l'événement, vous devrez réserver votre soirée du 27 août, puisque. Les festivités devraient se conclure aux alentours de 22 heures.L'événement sera à suivre en direct directement sur YouTube et Twitch , via la chaîne officielle des Game Awards.Il est difficile de savoir quels sont les jeux qui feront parler d'eux cette année, mais nous pouvons d'ores et déjà confirmer la présence de Call of Duty: Black Ops Cold War, Fall Guys ou encore DOOM Eternal. World of Warcraft sera également de la partie avec une présentation de sa série animée. Du côté des suppositions, nous pouvons espérer apercevoir Elden Ring , qui est très discret depuis plusieurs mois.