Game Pass : Microsoft est conscient que cela est devenu trop cher

Microsoft a, récemment, déclaré que le « Game Pass est devenu trop cher pour les joueurs » et prépare des changements.

Microsoft reconnaît le prix trop élevé du Game Pass

Le Game Pass est au cœur de la valeur du jeu sur Xbox. Il est également clair que le modèle actuel n'est pas définitif. À court terme, le Game Pass est devenu trop cher pour les joueurs, donc nous devons proposer une meilleure équation de valeur. À long terme, nous ferons évoluer le Game Pass vers un système plus flexible, ce qui nécessitera du temps pour tester et apprendre.

Xbox Game Pass ‘has become too expensive,' says Microsoft's new gaming chief in leaked memo https://t.co/grt3C5t8cz — The Verge (@verge) April 13, 2026

Une baisse du prix du Game Pass en approche ?

À lire également Les prochains jeux Call of Duty indisponibles dans l'abonnement Xbox Game Pass ?

Depuis plusieurs mois maintenant, les consoles ou encore les abonnements à divers services, tels que PlayStation Plus et Game Pass, ne cessent d'augmenter de prix, et ce, progressivement. D'ailleurs,En effet, comme reporté par The Verge, qui a réussi à mettre la main sur un mail envoyé en interne,et a déclaré :De ce fait,. Or, à l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus. Nul doute que la firme communiquera à ce sujet, en temps et en heure.. Cependant, si cela voit bel et bien le jour, nous pouvons nous attendre à une certaine contrepartie. D'ailleurs, il se pourrait que les jeux Call of Duty soient retirés du Game Pass.D'autant plus que, comme indiqué par The Verge, l'intégration des opus de la franchise a joué un rôle majeur dans l'augmentation du tarif du Game Pass. Affaire à suivre, donc...