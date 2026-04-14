Game Pass : Microsoft est conscient que cela est devenu trop cher

Microsoft a, récemment, déclaré que le « Game Pass est devenu trop cher pour les joueurs » et prépare des changements.
Depuis plusieurs mois maintenant, les consoles ou encore les abonnements à divers services, tels que PlayStation Plus et Game Pass, ne cessent d'augmenter de prix, et ce, progressivement. D'ailleurs, Microsoft est bien conscient que le Game Pass est « devenu trop cher » et que des ajustements doivent voir le jour
.
Microsoft reconnaît le prix trop élevé du Game Pass
En effet, comme reporté par The Verge, qui a réussi à mettre la main sur un mail envoyé en interne, Asha Sharma, qui est la présidente de Xbox, a récemment évoqué le prix du Game Pass
. Asha Sharma a, ainsi, reconnu que le Game Pass propose des tarifs trop élevés pour les joueurs et les joueuses
et a déclaré :
Le Game Pass est au cœur de la valeur du jeu sur Xbox. Il est également clair que le modèle actuel n'est pas définitif. À court terme, le Game Pass est devenu trop cher pour les joueurs, donc nous devons proposer une meilleure équation de valeur. À long terme, nous ferons évoluer le Game Pass vers un système plus flexible, ce qui nécessitera du temps pour tester et apprendre.
De ce fait, Microsoft va très probablement ajuster le service Game Pass, à l'avenir
. Or, à l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus. Nul doute que la firme communiquera à ce sujet, en temps et en heure.
Une baisse du prix du Game Pass en approche ?
Cette déclaration d'Asha Sharma laisse supposer qu'une baisse du prix du Game Pass est potentiellement envisagée
. Cependant, si cela voit bel et bien le jour, nous pouvons nous attendre à une certaine contrepartie. D'ailleurs, il se pourrait que les jeux Call of Duty soient retirés du Game Pass.
D'autant plus que, comme indiqué par The Verge, l'intégration des opus de la franchise a joué un rôle majeur dans l'augmentation du tarif du Game Pass. Affaire à suivre, donc...
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