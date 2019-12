Game Pass Challenge : Tous les résultats des phases de poules et de l'arbre éliminatoire

Au cours du Game Pass Challenge, 48 duos doivent s'affronter sur plusieurs jeux pour tenter d'atteindre le carré finale et ainsi empocher une partie des 30 000 € de cashprize mis en jeu pour l'évenement. Retour sur le classement du Game Pass Challenge.

Phase de poules

Worms W.M.D

Age of Empire 2

Minecraft & Forza Horizon

Arbre éliminatoire



Les 16e de finale: Human fall flat - Forza Horizon - (en cas égalité) Age of Empire II



Les 8e de finale: Worms W.M.D - Minecraft - (en cas d'égalité) Rocket League





Les quarts de finale: Forza Horizon - Age of Emprire II - (en cas d'égalité) Human fall flat

Kwaldragon / Finexo vs. Ka' / Patapix (2-1) Forza Horizon : Ka' / Patapix Age of Empire II : Kwaldragon / Finexo Human Fall Flat : Kwaldragon / Finexo

vs. (2-1)

FlyynR / RamiJr vs. Frÿ / CSolas (2-1) Forza Horizon : Frÿ / CSolas Age of Empire II : FlyynR / RamiJr Human Fall Flat : Frÿ / CSolas

vs. (2-1)

Wingobear / Kennystream vs. Gaspow / Skyyart (1-2) Forza Horizon : Wingobear / Kennystream Age of Empire II : Gaspow / Skyyart Human Fall Flat : Gaspow / Skyyart

vs. (1-2)

Pharaun / Overlight vs. MoMaN / KhaLeN (0-2) Forza Horizon : MoMaN / KhaLeN Age of Empire II : MoMaN / KhaLeN

vs. (0-2)



Les demi-finales: Worms W.M.D - Rocket League - Minecraft

Kwaldragon / Finexo vs. Frÿ / CSolas (2-3) Worms W.M.D : Kwaldragon / Finexo Rocket League : Frÿ / CSolas Minecraft : Frÿ / CSolas Human Fall Flat : Kwaldragon / Finexo Forza Horizon 4: Frÿ / CSolas

vs. (2-3)

Gaspow / Skyyart vs. MoMaN / KhaLeN (3-1) Worms W.M.D : MoMaN / KhaLeN Rocket League : Gaspow / Skyyart (3-0) Minecraft : Gaspow / Skyyart Human Fall Flat : Gaspow / Skyyart Forza Horizon 4 :

vs. (3-1)

La finale:

Frÿ / CSolas vs. Gaspow / Skyyart (1-4) Sea of Thieves : Gaspow / Skyyart Human Fall Flat : Gaspow / Skyyart Rocket League : Gaspow / Skyyart Forza Horizon 4 : Frÿ / CSolas Age of Empire II: Gaspow / Skyyart Minecraft : Worms W.M.D :

vs. (1-4)

Tout au long de ce week-end à Lyon,Les binômes sont répartis en huit poules, A B C D E F G et H, et à l'issue des cinq premiers tournois du samedi, seuls les 4 meilleurs duos de chaque poule accèdent au 16e de finale. Ils devront de nouveau s'affronter sur d'autres jeux et ainsi tenter de se hisser jusqu'au carré finale afinVous pouvez d'ailleurs retrouver tous les participants et les différents jeux proposés dans notre article dédié pour l'occasion.Pour lancer les festivités de ce premier Game Pass Challenge, les joueurs ont débuté sur Worms W.M.D avec un BO1 dantesque. Alors que pour la poule F, c'est le, les autres streameurs de l’événement ont eu du mal à faire de bons résultat pour ce premier tour.Pour, quelques participants ont été soumis à une vague d'attaques de cavaliers, alors que d'autres ont préféré se cloîtrer dans leur base, avec pour seule compagnie leurs villageois. Nous pouvons retrouver en tête, alors quePour ces troisième et quatrième épreuves des poule,, arborés de Lego. Voici donc l'aperçu du classement de chaque poule avec les classements de Minecraft et de Forza Horizon. De plus,Après une phase de poules très relevée,. À noter que plusieurs duos étaient à égalités, pour les départager, de manière équitable, le jeu Rocket League été de mise en Bo1.Les duos qualifiés parmi les 16 meilleurs de chaque poule se sont affrontés lors d'un Bo3 sur les jeux cités au dessus et nous pouvons constater que l'arbre se resserre. Parmis les duos ayant fait une bonne performance tout en ce qualifiant en 8e de finale, nous retrouvons Skyyart et Gaspow ayant surpris leur puissants concurrents, Pxdro & Aulioh. De plus Wingo et KennyStream se sont qualifés sans rencontrer de probleme.Afin d'obtenir sa place pour les demi-finales, les huit derniers duos devront s'affronter en BO3 avec pour débuter le jeu de courses, Forza Horizon pour ensuite s'affronter sur Age of Empire II et si les deux équipes n'arrivent pas à se départager, alors ils devront jouer sur Human Fall Flat.Après des quarts de finale endiablés, le dernier carré de cet évènement se dévoile, c'est alors que Kwaldragon et Finexo affronteront lors de la première demi-finale Frÿ et CSolas, tandis que Skyyart et Gaspow auront affaire à MoMaN et KhaLeN.Après un Bo5 de haut niveau, qui se jouera elle en Bo7. Le vainqueur de cette confrontation empochera les 15 000€ promis au vainqueur.