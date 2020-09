Game Awards 2020 : La date de la cérémonie est connue

Non, c'est vraiment, vraiment important que nous remettions les Game Awards cette année. Non, vous devriez quand même essayer de faire le spectacle en grand. Faisons trois villes. Essayons d'en faire un grand moment pour l'industrie.

Peut-être que nous pourrions faire ça à l'échelle mondiale. C'est une année unique en son genre, alors essayons cela. Je pense que c'est un très bon message, et je pense que c'est ce que j'aimerais faire davantage.

Nous examinons certains des problèmes et certaines des préoccupations concernant Ubisoft et la culture qui y règne - vous regardez certains des défis dans le monde du streaming et tout cela, certains des défis que cette industrie a eus cette année. Comment en être conscient et en tenir compte dans la série de la bonne manière ? Je pense qu'en tant que spectacle, nous avons une obligation. Nous avons tellement de gens qui regardent le spectacle. C'est comme, quelle est la voix de l'émission, et comment pouvons-nous représenter l'industrie de manière précise et faire du bien ?

Malgré le, nous aurons le droit à notre cérémonie des. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore cette dernière, il s'agit de la cérémonie de l'année, permettant de décerner plusieurs prix, tels que le meilleur jeu de l'année en cours., les organisateurs ont voulu voir les choses en grand. Pour cela,Qui plus est,. À l'exception d'un public qui sera présent durant le live,via des expériences en direct, ou par le biais des extensions déjà existantes sur certaines plateformes (Twitch, YouTube...)Malgré les restrictions en vigueur à cause du coronavirus,. Cependant, c'est le conseil d'administration des Game Awards, constitué des dirigeants des plus grandes industries du jeu vidéo, qui lui a donné pour conseil et pour réponse deDe ce fait, après mûres réflexions,. Dans ce titre qui a déchaîné les passions, l'un des objectifs est de relier tous les États d'Amérique. Pour ce faire, Sam Porter sillonne alors, en moto ou à pied, les différents paysages afin de permettre la connexion. En ce qui concerne les Game Awards, Keighley a donc imaginé le même procédé, mais au niveau mondial.Également,, où chaque ville avait des invités isolés qui se présentaient sur scène seuls, avec les nominés en vidéo. De plus,, ou pas. Les points qui ont été relevés durant cet appel sont essentiellement la représentation des jeux vidéo dans la société, que le spectacle reflète sincèrement ce que représentent les jeux pour les joueurs, mais aussi des sujets plus sensibles comme le harcèlement chez Ubisoft.Malgré le format exceptionnel de cette année 2020, la cérémonie desgardera bien évidemment les éléments essentiels qui déterminent cette soirée :Concernant les nominés de cette session 2020, rien n'est encore sûr.. Concernant le jeu de CD Projekt Red, à savoir Cyberpunk 2077 , celui-ci ne sort que le 19 novembre prochain, à la limite de l'éligibilité. L'équipe se questionne encore quant à son insertion dans les nominés ou non.Quoi qu'il en soit,afin de savoir qui sera le GOTY de cette année 2020.