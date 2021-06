G335 : Logitech G présente son nouveau casque filaire

La gamme originale de la Color Collection a été un énorme succès auprès des joueurs du monde entier. Avec le casque Logitech G335, nous ajoutons de nouvelles couleurs comme Mint, l'une des couleurs les plus demandées, tout en réduisant le poids pour assurer une expérience super confortable. - Ujes Desai, Directeur Général chez Logitech G.



sait se montrer innovant tant sur leurs nouveaux périphériques que, récemment, sur leurs coloris associés. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la gamme de casques G733 qui propose, en prime d'un ensemble clavier, souris et casque, des coloris atypiques que sont Lilac, Blue, White et Black.C'est ainsi querevient aujourd'hui pour proposer, non pas simplement un, mais également un coloris qui vient agrémenter ceux déjà présents pour la marque.Dénommé le G335, il s'agit d'un nouveau casque de jeu filaire qui se veut ultraléger. Comme nous l'avons annoncé plus haut, le casque fera son apparition parée de trois couleurs, dont un nouveau coloris : Mint. Ce dernier viendra également revêtir la souris sans-fil G305Pour se doter d'un titre tel que « le casque le plus léger du marché », lene pèse que 240 grammes. Concernant son aspect ainsi que ses caractéristiques de châssis, il ressemble en majeure partie à son grand frèredisponible dans la Color Collection et dont voici notre test. Toutefois, malgré sa ressemblance frappante, lese veut plus compact avec un design plus fin afin d'améliorer son ajustement, mais également son confort. À l'effigie du, il est équipé d'un bandeau à suspension réglable, qu'il vous sera possible de modifier à votre guise entre 8 coloris différents et au prix de 9,99 € l'unité. Quant aux coussinets d'oreilles, ils sont équipés de tissus doux afin d'associer au mieux confort et durabilité.Pour fini, leest un casque filaire pug and play sur un ensemble complet de plateformes, et ce, via une prise jack 3,5 mm. Comme à son habitude, Logitech assure uneainsi qu'un ensemble de commandes et molettes intégrées permettant un contrôle en temps réel et à la volée. À cela vient s'ajouter un microphone avec la fonction flip to mute pour un contrôle total de l'activation de ce dernier. De plus,est certifié discord pour une communication toujours plus claire et fidèle.Le casque de jeu filairesera disponible au prix de 69,99 € tandis que la nouvelle souris sans-fil G305 LIGHTSPEED coloris Mint sera accessible au prix de 59,99 €.