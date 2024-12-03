Fortnite : L'univers d'un film Pixar arrive bientôt

Fortnite continue de multiplier les collaborations, et cette fois, c'est avec Pixar que le jeu s'associe pour un nouveau partenariat entre les deux marques.
Après l'arrivée, il y a quelques semaines, de l'univers des Indestructibles dans Fortnite
, c'est un tout autre genre qui va débarquer dans le battle royale, sans grande surprise. Déjà au cœur d'une fuite il y a quelques semaines, la rumeur s'est à nouveau amplifiée avec la sortie du chapitre 6, et tout laisse penser que Flash McQueen va arriver dans Fortnite
.
Flash McQueen et Cars bientôt dans Fortnite ?
Selon le célèbre leaker ShiinaBR, des fichiers liés à la franchise Cars ont été ajoutés dans la dernière mise à jour du jeu, confirmant l'arrivée prochaine de contenus inspirés du célèbre film d'animation sorti en 2006.
La mise à jour laisse entendre que des skins basés sur Cars seront bientôt disponibles
. Bien qu'Epic Games n'ait pas encore annoncé officiellement cette collaboration, les nouvelles pourraient se concrétiser dès la prochaine mise à jour. Cette arrivée n'est pas réellement une surprise, puisque par le passé, Epic Games avait déjà travaillé avec la franchise
, en introduisant Flash McQueen dans Rocket League
.
Depuis l'introduction des voitures dans Fortnite, ces véhicules jouent un rôle clé pour parcourir la carte rapidement, et Epic Games en a profité pour multiplier les collaborations, dans le but de mettre en avant différentes marques ou franchises. C'est dans ce sens que des voitures basées sur l'univers de Cars, comme Flash McQueen ou Martin pourraient arriver
. Nous devrions en savoir plus ces prochaines semaines.
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