Fortnite : L'univers d'un film Pixar arrive bientôt



le 03 décembre 2024 à 18h27 Publié par Corentin Rimbert le 03 décembre 2024 à 18h27

Fortnite continue de multiplier les collaborations, et cette fois, c'est avec Pixar que le jeu s'associe pour un nouveau partenariat entre les deux marques.