Epic Games aurait perdu 450 millions de dollars avec l'Epic Games Store

En lançant l'Epic Games Store, en décembre 2018,, en étant notamment plus attractif pour les développeurs et éditeurs avec des commissions moindres (12 %, contre 30 pour Valve). Cependant,, ce qui a poussé Epic Games à signer de nombreux partenariats d'exclusivité ces dernières années, pour tenter d'attirer de nouveaux utilisateurs.Si, sur le papier, cela est rentable avec 56 millions d'utilisateurs mensuels et une communauté qui a dépensé 700 millions de dollars sur l'année 2020 . Selon un rapport d'Apple (via Eurogamer ), en vue du procès opposant les deux sociétés,Ces chiffres s'expliquent, entre autres, avec les accords d'exclusivité., rien que sur les exclusivités donc. À cela doivent également s'ajouter les jeux gratuits, qui sont, rappelons-le, payés par Epic Games aux éditeurs et développeurs, plus d'autres frais.Toutefois, le rapport va encore plus loin en affirmant que l'Epic Games Store n'arriverait pas à tirer de bénéficie brut avant 2027, ce que la société réfute, indiquant quant à elle des bénéfices à partir de 2023.