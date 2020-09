Entre jeu de société et jeu vidéo, la frontière s'amincit

Philibert, la référence du jeu de société

Quand l'univers des jeux vidéo et jeux de société fusionnent

Fruit Ninja, le Jungle Speed exotique et fruité

Jetpack Joyride, observation et rapidité seront la clé du succès

D'autres jeux liant ces univers existent

De ce fait, l'univers ludique et vidéoludique, notamment par l'intermédiaire des jeux de société et des jeux vidéo, a connuIl n'est pas étonnant de voir que les jeux de société aient été particulièrement appréciés durant ces quelques semaines plus que moroses, cette occupation étant capable de réunir, l'espace de quelques heures, des personnes de tout âge,. Cependant, oubliez les jeux de société traditionnels, bien connus de tous, tels que leset ses nombreuses éditions qui n'en finissent plus, faites maintenant place à des titres dont les concepts sont bien plus recherchés et élaborés, parfois tordus, mais bien souvent, addictifs.Quelles que soient vos connaissances dans le domaine des jeux de société, au vu de la quantité de titres désormais disponibles,. Cependant, si vous vous sentez quelque peu perdu parmi les milliers de titres présents sur le marché, nous vous conseillons de faire un tour sur le site web, ou dans l'un de ses deux magasins situés à Strasbourg, d' Philibert . En effet, ancré dans le domaine depuis plus de quarante années, la société, composée de passionnés,. Afin de les aider au mieux à atteindre leurs objectifs, ce sontqui pourront être retrouvées dans leur précieux catalogue allant du jeux de société classique aux jeux de rôle, en passant par les jeux de cartes ou encore jeux de figurines.Au cours des dernières décennies, nous avons eu l'occasion de voir plusieurs dizaines de jeux de société être adaptés en jeu vidéo. Que ce soit des jeux traditionnels et centenaires tels que les échecs, le go, le mah-jong, ou plus récemment, le Monopoly, Risk, Dungeons & Dragons ou encore Magic the Gathering, tous se sont vu être transposés, sous diverses formes, dans cet univers virtuel. Cependant, plus rares sont ceux à avoir eu la chance de faire le chemin inverse, même si plusieurs titres ont eu le droit à leur adaptation en jeu de société au cours de ces dernières années, notamment Jetpack Joyride et Ninja Fruit , prouvent le contraire.Si vous êtes âgé de plus de vingt ans, vous avez, sans aucun doute, dû connaître et jouer à, un jeu vidéo à destination des plateformes mobiles, lequel vous demandait de découper différents fruits exotiques le plus rapidement possible tout en évitant des bombes lancées au hasard, afin de réaliser divers combos rapportant un nombre de points plus ou moins élevé. Le, quant à lui,Dans la version physique de, vous incarnerez un apprenti ninja de l'Honorable Sensei, lequel vous enseigne à trancher, avec vos lames affûtées, des fruits avant de vous apprendre l'art des combos. Pour celles et ceux ayant de légères connaissances dans les jeux de société,Chaque tour est composé de deux phases distinctes, la première demandant à chacun des joueurs de choisir un fruit présent dans leurs cartes, lesquelles seront toutes révélées au même moment. Si au moins deux joueurs sont en possession du même fruit, le premier à se saisir du sabre présent au centre de la table, prenant la forme d'un totem, reçoit une carte récompense.En ce qui concerne la seconde phase, celle de notation, les participants devront décider s'ils souhaitent rester sur leur combo actuel, à savoir tenter de cumuler jusqu'à six fruits identiques ou six fruits différents, leur permettant de recevoir, en fonction, de la série choisie différents points. Bien évidemment, les joueurs adverses auront la capacité de savoir sur quelle série chacun des autres joueurs se focalise, leur donnant un indice des éventuelles prochaines cartes jouées par ces derniers, permettant de contrer leur combo en cours. Information importante, à la fin des tours, les participants devront donner leur deck de cartes à leur voisin afin d'ajouter une part d'aléatoire dans la partie.À l'instar de Fruit Ninja,. Développé par le studio HalfBrick Studios et sorti durant l'année 2011, le titre à défilement horizontal vous demandera de parcourir la plus longue distance avec le protagoniste Barry, un ancien riche homme d'affaires, maintenant quasiment fauché, équipé d'un jetpack, lequel avance de plus en plus vite au fil de la partie.Bien entendu,tels que le fameux jetpack, les laboratoires ou encore les nombreuses pièces d'or. À l'image du titre dédié aux supports mobiles, le jeu de société mêlera savamment rapidité et observation qui seront, comme les plus perspicaces l'auront deviné, obligatoires pour s'offrir une victoire dûment méritée.Durant chaque partie, où les participants joueront simultanément,. À la fin de chaque manche, les joueurs seront récompensés de nouveaux gadgets, leur donnant des capacités spéciales leur donnant plus de chances de marquer d'importants points, les aidant à s'approcher d'une éventuelle victoire finale.Si les deux jeux de société que nous vous avons brièvement présentés précédemment ne vous ont pas séduit, rassurez-vous, de nombreux autres titres, liant jeux vidéo et jeux de société, sauront attirer votre attention. Philibert, nous a d'ailleurs concocté une sélection de plusieurs jeux, qui pourra être retrouvée sur le lien suivant, arrivant à allier avec succès ces deux univers ludiques : https://www.philibertnet.com/landing/pages/jeux-video.php