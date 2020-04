E3 2021 : Les dates annoncée pour un salon « réimaginé »

Alors que l'E3 2020 n'aura malheureusement pas lieu, les organisateurs du plus grand salon vidéoludique du monde viennent d'annoncer les dates de l'itération 2021.

Les dates de l'E3 2021

Vous n'êtes pas sans savoir. Si certains studios tiendront normalement un live aux dates initialement prévues, à savoir du 6 au 11 juin, afin de nous dévoiler leur projet, d'autres, comme Bethesda, ne feront rien et profiteront d'autres occasions pour lever leur voile sur leurs productions futures.De ce fait, suite à cette annulation, létait légitimement remis en cause, et certains imaginaient déjà qu'il n'aurait pas lieu. Néanmoins, l'(Entertainment Software Association) a annoncé à nos confrères de GamesIndustry que le salon aurait bien lieu en 2021, avec quelques modifications puisque les organisateurs ont précisé que l'événement sera « réimaginé », sans donner plus de détails pour le moment.Toutefois, le rendez-vous est donné légèrement plus tard que ces dernières années, puisque l'En attendant, sachez que le mois de juin 2020 sera également marqué par le « Summer of Gaming » organisé par IGN en partenariat avec certains éditeurs de renoms, tels que 2K, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Twitter, Devolver Digital ou encore THQ Nordic.