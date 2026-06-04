TUSMO : Solutions, quels sont les mots du 4 juin 2026 ?

Retrouvez les solutions TUSMO du 4 juin 2026 afin de trouver plus facilement le Mot du Jour et la Suite du Jour.
Solution TUSMO du Mot du Jour du 4 juin 2026 ?
Tous les jours, à minuit, l'excellent site TUSMO.xyz
vous propose de trouver le « MOT DU JOUR », lequel sera composé de six à onze lettres. Pour le 4 juin 2026
, le mot à trouver comprend huit lettres et commence par la lettre « P ».
Si vous voulez un indice pour le mot du jour, cliquez sur une lettre manquante. Si vous ne voulez pas chercher ou êtes à court d'idées, cliquez sur l'œil pour voir la solution TUSMO du 4 juin 2026
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Solutions TUSMO de la Suite du Jour du 4 juin 2026 ?
La « SUITE DU JOUR » est un autre jeu proposé de manière quotidienne, cependant, à l'instar du « MOT DU JOUR » qui vous demandera de trouver un seul et unique mot, la suite, quant à elle, vous donnera l'occasion de chercher quatre mots de six, sept, huit et neuf lettres. Pour les amateurs de TUSMO qui auraient quelques difficultés à trouver l'un des quatre mots présents dans la Suite du Jour, voici les solutions TUSMO du 4 juin 2026
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Mot n°1
Mot n°2
Mot n°3
Mot n°4
Solution TUSMO du Mystère du Jour du 4 juin 2026 ?
Le « MYSTÈRE DU JOUR » est un nouveau mode de TUSMO où le défi commence avec des lettres figées. Contrairement au mode classique, ces lettres sont déjà bien placées et ne peuvent pas être modifiées. Votre objectif sera de faire preuve d'astuce pour construire des mots valides en intégrant obligatoirement ces contraintes. Besoin d'un coup de pouce ? Cliquez sur une case vide pour obtenir un indice. Si le mystère reste entier, l'icône de l'œil vous révélera la solution TUSMO du 4 juin 2026
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TUSMO, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu TUSMO
reprend le concept de la très célèbre émission télévisée Motus, laquelle a été diffusée sur France 2 du début des années 1990 jusqu'à 2019. Pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Motus et de tous les dérivés apparus dernièrement sur Internet, les règles sont assez simples puisque les joueurs ont pour objectif de trouver un mot avec un nombre de lettres définies, en ayant pour seul et unique indice la première lettre de ce même mot.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Les participants auront six essais pour tenter de trouver le mot. Chacune des propositions ne peut commencer que par la lettre imposée du jour. Une fois, la première proposition soumise, des lettres de couleurs apparaîtront.
- Les lettres ROUGES sont bien placées et au bon endroit.
- Les lettres JAUNES existent dans le mot mais sont mal placées.
- Les autres lettres ne sont pas présentes dans le mot du jour.
Les plus perspicaces l'auront compris, mais ces indications sont primordiales pour trouver les mots le plus rapidement possible. Vous n'avez plus qu'à vous remuer les méninges ou alors à utiliser la solution donnée
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