Philips Evnia 32M2N8900P : Un écran gaming QD-OLED haut de gamme sous la barre des 1000 euros

Philips s'apprête à bousculer le marché des moniteurs gaming dès le mois de juin avec son Evnia 32M2N8900P. Cet écran d'exception associe la technologie OLED et une vitesse d'affichage impressionnante pour transformer l'expérience des joueurs.

Une dalle QD-OLED pour optimiser les contrastes et les couleurs

Ce modèle de 31,5 pouces intègre une dalle QD-OLED de quatrième génération. Pour faire simple, cette technologie associe les filtres à boîtes quantiques (Quantum Dots) pour la vivacité des couleurs et l'OLED pour la gestion de la lumière. Comme chaque pixel produit sa propre luminosité, l'écran affiche des contrastes profonds et des noirs parfaits sans l'effet de halo lumineux souvent visible sur les dalles LCD classiques.









Avec sa définition 4K, l'affichage offre une grande netteté pour les détails des jeux ou la création de contenu. La certification de luminosité garantit une bonne lisibilité des zones sombres tout en permettant des pics de lumière précis lors du visionnage de contenus vidéo ou de jeux compatibles.

Une réactivité pensée pour la fluidité des mouvements

Pour les joueurs à la recherche d'une réactivité optimale, l'écran propose un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Pour faire simple, l'image se met ainsi à jour 240 fois par seconde, ce qui améliore la fluidité dans les jeux où il y a beaucoup d'action. Si la différence n'est jamais vraiment immédiatement flagrante, il suffit de Downgrade (redescendre le rafraîchissement) après s'y être accommodé pour mieux comprendre le ressenti.

En outre, le temps de réponse est annoncé à 0,03 milliseconde, ce qui correspond au temps nécessaire pour qu'un pixel change de couleur. Cette vitesse permet d'écarter totalement la rémanence, ce phénomène visuel qui laisse une traînée floue derrière les objets en mouvement rapide. Le moniteur assure également la compatibilité avec les technologies de synchronisation du marché pour éviter les déchirures d'image.

Connectique complète et immersion lumineuse

L'appareil intègre le système « Ambiglow » qui projette un halo lumineux à l'arrière de l'écran en fonction des couleurs affichées. Il prend aussi en charge le protocole domotique universel « Matter » pour synchroniser d'autres éclairages connectés de la pièce et prolonger l'ambiance visuelle du contenu.

La connectique comprend des ports HDMI 2.1 et DisplayPort 2.1 adaptés aux consoles de salon récentes et aux cartes graphiques modernes. Un port USB-C permet de brancher et de recharger un ordinateur portable avec un seul câble. Enfin, un commutateur KVM est présent pour contrôler deux ordinateurs différents en utilisant un unique ensemble de clavier et de souris.

Positionnement tarifaire et garanties

Le Philips Evnia 32M2N8900P sera disponible en juin au tarif conseillé de 999,90 euros. Ce prix place le moniteur parmi les options compétitives du marché actuel puisque les modèles équivalents chez certains concurrents dépassent régulièrement cette frontière tarifaire lors de leur lancement.

Enfin, et pas des moindre, afin de rassurer les utilisateurs face aux risques de marquage, un défaut propre à la technologie OLED où une image fixe peut laisser une trace permanente sur la dalle, le constructeur inclut une garantie de trois ans couvrant spécifiquement ce problème.