Dragon Ball Z : 8 choses à savoir sur cet univers

Écrit par Akira Toriyama, le manga Dragon Ball raconte les aventures de Son Goku et de ses amis dans leur quête des boules de cristal. Il est paru pour la première fois en 1984 dans le Weekly Shönen Jump au Japon. La série a ensuite été adaptée en animé par le studio Toei Animation en 1986. Dragon Ball connaît alors un succès mondial et devient un des plus grands classiques de l'animation japonaise. Voici 8 choses que vous ne connaissiez peut-être pas à propos de cette série culte.

Les différentes séries Dragon Ball

Quand on parle de Dragon Ball, de nombreuses personnes ont tendance à généraliser toute la série en une seule appellation : DBZ. Cela est notamment dû au fait qu'il s'agit de la partie la plus connue de l'histoire. Cependant, il faut savoir que la série se divise en différentes parties : Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kai et Dragon Ball Super.

La première partie, Dragon Ball, raconte l'enfance de Son Goku et introduit les fameuses boules de cristal. Dans la seconde partie, DBZ, on retrouve de nouveaux personnages tels que les saiyans, les cyborgs et les majins. Il est à noter que DBZ Kai est une version remasterisée de DBZ. Il raconte les mêmes histoires. La suite directe de DBZ est Dragon Ball Super. Ce dernier n'est paru que plusieurs années après la diffusion du dernier épisode de DBZ. Entre temps, il y a eu Dragon Ball GT, qui est une suite alternative de DBZ où Son Goku redevient jeune en raison d'un souhait qui a mal tourné. Outre les séries principales, on compte également plusieurs longs-métrages et mini-séries avec des épisodes d'environ 10 minutes.

Les figurines Dragon Ball Z, must-have pour les fans de la série

Suite au succès du manga, de nombreux produits dérivés sont apparus sur le marché. Parmi les plus populaires, il y a les figurines. Tout fan de l'histoire possède ou souhaite avoir au moins une représentation miniature de son personnage préféré. On peut d'ailleurs trouver toute une gamme de figurines Dragon Ball sur des sites dédiés. Il est également possible de se procurer des cartes, des puzzles, des mugs, etc.

Les modèles de figurines Dragon Ball

Ces petites statues illustrent les personnages en posture de combat ou en train de lancer leurs attaques signatures. À titre d'exemple, il est possible de se procurer des figurines de Son Goku lançant son kaméhaméha, de Végéta en mode super saiyan god, ou encore de Gogeta (fusion des deux héros) en train de foncer sur un ennemi. Certaines figurines représentent les antagonistes les plus connus comme Freezer, Cell et Majin Buu. D'autres modèles immortalisent les évènements emblématiques de l'histoire de Dragon Ball tels que l'invocation du dragon Shenron à partir des sept boules de cristal.

Les caractéristiques des figurines Dragon Ball

Les figurines Dragon Ball se déclinent en différentes tailles allant de 9 à 20 cm. Elles sont généralement faites en PVC, un matériau solide et durable. Les couleurs se ternissent difficilement, à condition de bien entretenir les figurines. La plupart du temps, celles-ci sont équipées de supports ou de socles qui leur permettent de maintenir leur position. Il existe également des figurines articulées, facilement manipulables et capables d'adopter différentes postures.

Comment prendre soin des figurines Dragon Ball ?

Il est important de prendre soin de ces statuettes de super guerriers pour préserver leur état afin qu'elles durent dans le temps. Contrairement aux idées reçues, garder les figurines dans leur boîte d'origine est déconseillé pour éviter la formation de couche collante à la surface. Cet effet est principalement causé par l'évaporation de l'agent plastifiant qui donne sa souplesse au PVC. Il convient de les mettre dans un endroit aéré et à l'abri du soleil. La chaleur fait fondre les figurines et les rayons UV dégradent rapidement le matériau. Il faut également faire attention à la poussière, à l'huile et à l'humidité.

Comment mettre en avant les figurines Dragon Ball ?

Pour impressionner vos invités et montrer que vous êtes un véritable fan de la série, il est important de bien mettre en avant les figurines Dragon Ball. Il peut être intéressant de les accompagner avec des reproductions miniatures des paysages de l'univers tels que la Kamé House, l'arène Budokai Tenkaichi, la tour Karin, le Palais du tout puissant ou encore la salle de l'esprit et du temps.

L'origine du kaméhaméha, l'attaque signature de Son Goku

On connaît tous l'iconique attaque signature de Son Goku, le « kaméhaméha ». Cette technique est également utilisée par d'autres personnages du manga, notamment Tortue Géniale, Son Gohan, Son Goten, Yamcha, Krillin et même les ennemis Cell et Buu. Sémantiquement, le nom kaméhaméha tient son origine des mots « kamé » qui veut dire tortue et « ha » qui veut dire vague. Cette appellation fait également référence au légendaire guerrier et roi hawaïen Kamehameha Ier. Petite anecdote : Son Goku a lancé exactement 97 kaméhaméhas dans les séries Dragon Ball et Dragon Ball Z.

La vérité concernant les cheveux des sayans

Les sayans sont caractérisés par leurs cheveux raides qui changent de couleur et de longueur selon le stade de leur transformation. Dans l'épisode où Végéta et Trunks sortent de la salle de l'esprit et du temps après des années d'entraînement, Bulma remarque que les cheveux de Trunks ont beaucoup poussé, tandis que ceux de Végéta n'ont pas du tout changé. Végéta lui explique que les cheveux des sayans de sang pur ne poussent pas. Ils gardent ainsi la même coupe toute leur vie.

Quant à la couleur de leurs cheveux quand ils se transforment, l'auteur révèle dans une interview qu'il s'agit en fait d'une décision d'ordre financier. Colorer les cheveux noirs des sayans demande beaucoup de temps et nécessite beaucoup d'encre. Pour faciliter son travail, il décide alors de les rendre blancs. Ceux-ci deviennent ensuite blonds dans les versions en couleur du manga. C'est également pour cette même raison que Végéta n'a jamais atteint le stade de super sayan 3. D'après Toriyama, dessiner et animer les cheveux longs de cette troisième transformation est un véritable calvaire.

Le combat le plus long de l'histoire de l'animation japonaise : Son Goku vs Freezer

Dans la première adaptation animée de la saga Namek, le combat acharné entre Son Goku et Freezer s'étend sur 20 épisodes de 25 minutes, ce qui fait que cette bataille dure plus de 7 heures. Par conséquent, il s'agit du combat le plus long de toute l'histoire de l'animation japonaise. Durant l'affrontement, Freezer affirme que la planète Namek va exploser dans 5 petites minutes. Ironiquement, cela n'arrive que 10 épisodes plus tard. L'issue du combat n'est pas inconnue pour les fans de la série : la victoire de Son Goku grâce à sa toute première transformation en super sayan.

Il est important de comprendre pourquoi ce combat a duré autant de temps. En fait, l'histoire dans la version animée de Dragon Ball commençait à rattraper celle dans la version manga (bande dessinée). Logiquement, si cela arrive, il n'y aura plus rien à adapter. Le studio d'animation devait alors rallonger le combat et ralentir la trame de l'histoire pour permettre à l'auteur d'écrire plus de chapitres et ainsi avoir une longueur d'avance sur l'animé.

L'auteur s'est inspiré des noms d'aliments pour créer les noms des personnages de Dragon Ball

Pour créer le nom des personnages de Dragon Ball, l'auteur s'est principalement inspiré des noms d'aliments. On remarque en effet que tous les noms de saiyans ont un rapport avec les légumes. Le vrai nom de Son Goku est Kakarot, fortement similaire à « carotte ». On peut également constater que le nom Végéta vient de « Vegetables », le mot anglais pour légumes.

Le frère de Végéta s'appelle Table. Connaissant l'inspiration surprenante de l'auteur, on fait facilement le lien avec « Vegetables ». On note également que Raditz renvoie à « radis » tandis que Nappa vient de « Chou nappa ». Son Gohan, le nom du premier fils de Son Goku, veut, quant à lui, dire repas en japonais. Quant à sa petite fille Pan, son prénom veut littéralement signifier « pain ». À côté, les noms de la famille de Bulma font tous référence aux sous-vêtements, notamment Bloomers (Bulma), Trunks, Bra, Tights (sœur de Bulma).

La possible suite de la série animée Dragon Ball Super

Si la série animée Dragon Ball Super s'est terminée en mars 2018 à l'épisode 131, il n'en est pas de même pour le manga. Ce dernier est dessiné par Toyatarô et supervisé par Akira Toriyama lui-même. Le manga est toujours en cours de publication dans le magazine japonais V Jump. Les chapitres sont prépubliés mensuellement et on est actuellement au 75e. Cette suite raconte l'aventure des guerriers Z après le tournoi du pouvoir, qui s'est terminé par la victoire de l'univers 7.

Son Goku et Végéta poursuivent leur entraînement avec Whis et Beerus. Kakarot perfectionne l'Ultra Instinct pendant que Végéta apprend à maîtriser le pouvoir des dieux de la destruction. On peut donc espérer une possible suite à l'adaptation animée de Dragon Ball Super, dans laquelle on verra de nouvelles transformations beaucoup plus puissantes pour les personnages principaux Son Goku et Végéta.