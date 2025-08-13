Donjons & Dragons : Le titre de Giant Skull veut être un digne successeur mais pas une suite à Baldur's Gate 3

Dans une interview accordée à The Game Business, le président de Wizards of the Coast, éditeur de Donjons & Dragons, est revenu sur la direction prise par le futur jeu de Giant Games et son lien avec Baldur's Gate 3.
Les plus anciens et les vétérans ont connu l'univers de Donjons & Dragons à travers des jeux de rôle sur table et des campagnes épiques. Les néophytes et les joueurs les plus récents connaissent la franchise grâce à certaines extensions de Magic: The Gathering mais surtout grâce à Baldur's Gate 3. Le titre de Larian Studios a permis de relancer l'intérêt pour la franchise, ce qui a ouvert la voie à de nouveaux projets.
En juin 2025, le studio Giant Skull annonçait le développement d'un nouveau jeu Dungeons & Dragons.
Il proposera une aventure en solo de type action-aventure développée avec la version standard d'Unreal Engine 5. Lors de cette révélation, beaucoup ont alors pensé que le titre serait une suite à Baldurs Gate 3
. Mais John Hight, président de Wizards of the Coast, a voulu donner quelques précisions quant aux liens entre les deux titres.
Raconter de nouvelles histoires dans le monde de Donjons & Dragons qui plairont aux adeptes du jeu de plateau et aux amateurs d'action
Dans un entretien avec The Game Business
, John Hight a déclaré que le titre de Giant Skull ne sera pas une suite à Baldur's Gate 3.
Cependant, les équipes ont à cœur de développer un successeur à ce titre devenu culte.
D'ailleurs, il rappelle que « Baldur's Gate est un jeu incroyable. Bien entendu, nous allons créer un successeur digne de lui. Mais ce n'est pas la suite de ce jeu. Nous faisons appel à Stig (Asmussen) et à son équipe pour raconter une histoire incroyable et faire découvrir Donjons & Dragons à un public très large
».
Rappelons que Stig Asmussen est le fondateur du studio Giant Skull et un vétéran du monde du jeu vidéo. En effet, il a notamment réalisé God of War 3, Star Wars Jedi: Fallen Order et Star Wars Jedi: Survivor. Grâce à lui, il souhaite créer une épopée qui comblera autant les passionnés de jeux d'action que les habitués des campagnes papier du roi des jeux de rôle sur table.
Cependant, John Hight a de grandes ambitions pour cet univers et souhaite donner leur chance à de nouveaux talents.
« Un terrain de jeu vraiment accessible à tous »
John Hight compte impliquer de nouveaux studios et de jeunes recrues sur les productions Donjons & Dragons. Comme il le précise dans cette même interview, « on ne rencontre pas des gens comme Stig tous les jours. Nous allons donc devoir miser sur des talents prometteurs, et peut-être créer des jeux plus modestes pour leur permettre de constituer des équipes et d'apprendre en cours de route.
»
Pour cela, l'univers de Donjons & Dragons est idéal car il offre des possibilités de création presque infinies. Préparez-vous donc à vivre de multiples aventures au-delà de la porte de Baldur dans les années à venir !
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