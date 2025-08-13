Donjons & Dragons : Le titre de Giant Skull veut être un digne successeur mais pas une suite à Baldur's Gate 3

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 août 2025 à 18h29
Dans une interview accordée à The Game Business, le président de Wizards of the Coast, éditeur de Donjons & Dragons, est revenu sur la direction prise par le futur jeu de Giant Games et son lien avec Baldur's Gate 3.
Donjons & Dragons : Le titre de Giant Skull veut être un digne successeur mais pas une suite à Baldur's Gate 3
Les plus anciens et les vétérans ont connu l'univers de Donjons & Dragons à travers des jeux de rôle sur table et des campagnes épiques. Les néophytes et les joueurs les plus récents connaissent la franchise grâce à certaines extensions de Magic: The Gathering mais surtout grâce à Baldur's Gate 3. Le titre de Larian Studios a permis de relancer l'intérêt pour la franchise, ce qui a ouvert la voie à de nouveaux projets.

En juin 2025, le studio Giant Skull annonçait le développement d'un nouveau jeu Dungeons & Dragons. Il proposera une aventure en solo de type action-aventure développée avec la version standard d'Unreal Engine 5. Lors de cette révélation, beaucoup ont alors pensé que le titre serait une suite à Baldurs Gate 3. Mais John Hight, président de Wizards of the Coast, a voulu donner quelques précisions quant aux liens entre les deux titres.

Raconter de nouvelles histoires dans le monde de Donjons & Dragons qui plairont aux adeptes du jeu de plateau et aux amateurs d'action

Dans un entretien avec The Game Business, John Hight a déclaré que le titre de Giant Skull ne sera pas une suite à Baldur's Gate 3. Cependant, les équipes ont à cœur de développer un successeur à ce titre devenu culte. 

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D'ailleurs, il rappelle que « Baldur's Gate est un jeu incroyable. Bien entendu, nous allons créer un successeur digne de lui. Mais ce n'est pas la suite de ce jeu. Nous faisons appel à Stig (Asmussen) et à son équipe pour raconter une histoire incroyable et faire découvrir Donjons & Dragons à un public très large ». 

Rappelons que Stig Asmussen est le fondateur du studio Giant Skull et un vétéran du monde du jeu vidéo. En effet, il a notamment réalisé God of War 3, Star Wars Jedi: Fallen Order et Star Wars Jedi: Survivor. Grâce à lui, il souhaite créer une épopée qui comblera autant les passionnés de jeux d'action que les habitués des campagnes papier du roi des jeux de rôle sur table. Cependant, John Hight a de grandes ambitions pour cet univers et souhaite donner leur chance à de nouveaux talents.

« Un terrain de jeu vraiment accessible à tous »

John Hight compte impliquer de nouveaux studios et de jeunes recrues sur les productions Donjons & Dragons. Comme il le précise dans cette même interview, « on ne rencontre pas des gens comme Stig tous les jours. Nous allons donc devoir miser sur des talents prometteurs, et peut-être créer des jeux plus modestes pour leur permettre de constituer des équipes et d'apprendre en cours de route. »

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Pour cela, l'univers de Donjons & Dragons est idéal car il offre des possibilités de création presque infinies. Préparez-vous donc à vivre de multiples aventures au-delà de la porte de Baldur dans les années à venir !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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