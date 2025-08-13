Donjons & Dragons : Le titre de Giant Skull veut être un digne successeur mais pas une suite à Baldur's Gate 3



le 13 août 2025 à 18h29 Publié par Justine Manchuelle le 13 août 2025 à 18h29

Dans une interview accordée à The Game Business, le président de Wizards of the Coast, éditeur de Donjons & Dragons, est revenu sur la direction prise par le futur jeu de Giant Games et son lien avec Baldur's Gate 3.