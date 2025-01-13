CES 2025 : Dell dévoile ses nouveaux PC IA

Dell marque le CES 2025 en dévoilant sa nouvelle gamme de PC boostés à l'intelligence artificielle. Performances, durabilité et innovation sont au cœur de ces produits conçus pour répondre aux besoins de tous.

Une gamme pensée pour tous

Performance, design et innovation

Dell simplifie son offre en regroupant ses produits en trois catégories principales :et. Chaque catégorie est conçue pour un usage spécifique, qu'il s'agisse de, deou de. Ce classement clair permet aux consommateurs de mieux identifier le produit qui répond à leurs attentes.

La nouvelle gamme de PC inclut des processeurs Intel Core Ultra et AMD Ryzen, ainsi qu'une technologie NPU optimisée pour les charges de travail spécifiques.

Pour information, Un NPU (Neural Processing Unit) est un processeur dédié qui booste les performances de l'intelligence artificielle dans vos appareils, comme les smartphones ou les ordinateurs, en rendant les tâches comme la reconnaissance faciale ou le traitement d'images plus rapides et économes en énergie.





En outre, les utilisateurs profitent d'une intelligence artificielle embarquée et de fonctionnalités avancées comme l'IA Copilot+ ; comprenez une version améliorée ou premium des assistants basés sur l'intelligence artificielle (IA).



Avec des matériaux recyclés et une conception modulaire, Dell met l'accent sur la durabilité. Les modèles comme le Dell Pro Premium offrent une autonomie prolongée, une légèreté exceptionnelle et une robustesse accrue pour répondre aux exigences professionnelles.



Dell Pro AI Studio : une révolution pour les développeurs

Pour leset, Dell propose un nouveau concept d'IA avec, une solution complète qui simplifie la création et la gestion d'applications d'intelligence artificielle. Grâce à des outils et modèles validés, les développeurs peuvent passer d'une preuve de concept à un déploiement opérationnel en seulement six semaines, contre six mois auparavant.Compatible avec tous les composants majeurs (processeur, carte-graphique, NPU), cette solution s'intègre au portefeuille, offrant aux entreprises un accès à des ressources étendues pour accélérer leur transition vers l'IA.