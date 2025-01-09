CES 2025 : ASUS présente son nouveau refroidisseur AIO Prime LC 360 ARGB LCD

ASUS enrichit son catalogue de solutions de refroidissement avec le Prime LC 360 ARGB LCD, un modèle tout-en-un conçu pour offrir à la fois efficacité thermique et design moderne.
Des performances thermiques au rendez-vous
Le Prime LC 360 ARGB LCD
d'ASUS mise sur une pompe Asetek haute performance
pour assurer un transfert de chaleur rapide et constant
. Grâce à cette technologie, il maintient des températures optimales, même lors d'une utilisation intensive, comme l'édition vidéo, le rendu 3D ou le gaming extrême.
Ce refroidisseur s'adresse ainsi aux utilisateurs recherchant une solution fiable pour préserver la stabilité et les performances de leur processeur dans toutes les conditions.
Un écran LCD pour surveiller son système
Avec son écran LCD de 2,3 pouces
, le Prime LC 360 ARGB LCD se distingue par sa capacité à afficher des informations cruciales
sur le fonctionnement du système en temps réel. Les utilisateurs peuvent surveiller la température du processeur (CPU) et de la carte graphique (GPU) d'un simple coup d'œil, garantissant un contrôle précis et intuitif.
L'écran propose également des options de personnalisation pour s'adapter au style visuel de chaque configuration, offrant une combinaison entre utilité et esthétique.
Installation simplifiée et gestion des câbles optimisée
ASUS a mis l'accent sur la facilité d'installation
avec des ventilateurs ARGB préinstallés
et chaînables. Grâce au câble en Y unique
fourni, la connexion des ventilateurs et de l'éclairage se fait en toute simplicité, réduisant l'encombrement des câbles à l'intérieur du boîtier.
En plus d'offrir un éclairage personnalisable
pour un look moderne, ces ventilateurs garantissent un flux d'air puissant et stable
, améliorant ainsi l'efficacité du refroidissement, même lors des sessions les plus exigeantes.
Le ASUS Prime LC 360 ARGB LCD
est proposé au prix de 149,90 €
. Il est d'ores et déjà disponible chez les principaux revendeurs et sur la boutique en ligne officielle d'ASUS, offrant une solution haut de gamme avec un design moderne aux amateurs de performance et de personnalisation.
commentaire (0)