CES 2025 : ASUS présente son nouveau refroidisseur AIO Prime LC 360 ARGB LCD

ASUS enrichit son catalogue de solutions de refroidissement avec le Prime LC 360 ARGB LCD, un modèle tout-en-un conçu pour offrir à la fois efficacité thermique et design moderne.

Des performances thermiques au rendez-vous

Un écran LCD pour surveiller son système



Installation simplifiée et gestion des câbles optimisée

Led'ASUS mise sur unepour assurer un. Grâce à cette technologie, il maintient des températures optimales, même lors d'une utilisation intensive, comme l'édition vidéo, le rendu 3D ou le gaming extrême.Ce refroidisseur s'adresse ainsi aux utilisateurs recherchant une solution fiable pour préserver la stabilité et les performances de leur processeur dans toutes les conditions.Avec son, le Prime LC 360 ARGB LCD se distingue par sa capacité à afficher dessur le fonctionnement du système en temps réel. Les utilisateurs peuvent surveiller la température du processeur (CPU) et de la carte graphique (GPU) d'un simple coup d'œil, garantissant un contrôle précis et intuitif.L'écran propose également des options de personnalisation pour s'adapter au style visuel de chaque configuration, offrant une combinaison entre utilité et esthétique.ASUS a mis l'accent sur laavec deset chaînables. Grâce aufourni, la connexion des ventilateurs et de l'éclairage se fait en toute simplicité, réduisant l'encombrement des câbles à l'intérieur du boîtier.En plus d'offrir unpour un look moderne, ces ventilateurs garantissent un, améliorant ainsi l'efficacité du refroidissement, même lors des sessions les plus exigeantes.Leest proposé au prix de. Il est d'ores et déjà disponible chez les principaux revendeurs et sur la boutique en ligne officielle d'ASUS, offrant une solution haut de gamme avec un design moderne aux amateurs de performance et de personnalisation.