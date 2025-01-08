CES 2025 : ASUS dévoile ses nouvelles solutions réseau

ASUS a profité du CES 2025 pour présenter une nouvelle gamme de solutions réseau intégrant l'intelligence artificielle et la connectivité WiFi 7. Conçues pour répondre aux besoins des joueurs, des professionnels et des particuliers, ces nouveautés promettent performance, sécurité et flexibilité.

ROG Rapture GT-BE19000AI : Le Routeur Gaming à IA

RT-BE58 Go : Polyvalence et Mobilité

ASUS 5G-Go : Internet Mobile Haute Vitesse

ZenWiFi Outdoor : WiFi 7 Résistant en Extérieur

Une Nouvelle Ère pour la Connectivité

Le ROG Rapture GT-BE19000AI se distingue comme le premier routeur gaming équipé d'une unité de traitement neuronal (NPU). Cette technologie optimise la gestion des données et. Avec des fonctions telles que le, il garantit une latence réduite et prend en charge jusqu'à 3000 jeux.Le RT-BE58 Go offre une connectivité tri-mode pour s'adapter aux voyages, au travail et à la maison. Doté du, il fournit des vitesses allant jusqu'à 3600 Mbps et propose uncompatible avec plusieurs fournisseurs. Sa sécurité avancée et sa configuration simplifiée séduiront les utilisateurs mobiles.Ce routeur mobile compactpour des connexions ultrarapides dans 232 pays. Sa batterie longue durée et sa résistance à l'eau et à la poussière en font un, les véhicules de loisirs et les utilisateurs ruraux.Pensée pour les environnements extérieurs, la sérieoffre une connectivité robuste avec une couverture étendue et des. Résistant aux intempéries (IP65) et équipé de l'alimentation par Ethernet (PoE), il s'intègre facilement dans divers scénarios d'installation.Avec ces produits,, en offrant des solutions à la fois puissantes et adaptées à des besoins variés. Que ce soit pour, l'IA et le WiFi 7 promettent une expérience réseau optimisée.