CES 2025 : ASUS dévoile ses nouvelles solutions réseau

ASUS a profité du CES 2025 pour présenter une nouvelle gamme de solutions réseau intégrant l'intelligence artificielle et la connectivité WiFi 7. Conçues pour répondre aux besoins des joueurs, des professionnels et des particuliers, ces nouveautés promettent performance, sécurité et flexibilité.
ROG Rapture GT-BE19000AI : Le Routeur Gaming à IA
Le ROG Rapture GT-BE19000AI se distingue comme le premier routeur gaming équipé d'une unité de traitement neuronal (NPU). Cette technologie optimise la gestion des données et réduit la consommation d'énergie de 46 %
. Avec des fonctions telles que le ROG AI Game Booster et l'Adaptive QoS 2.0
, il garantit une latence réduite et prend en charge jusqu'à 3000 jeux.
RT-BE58 Go : Polyvalence et Mobilité
Le RT-BE58 Go offre une connectivité tri-mode pour s'adapter aux voyages, au travail et à la maison. Doté du WiFi 7
, il fournit des vitesses allant jusqu'à 3600 Mbps et propose un VPN intégré
compatible avec plusieurs fournisseurs. Sa sécurité avancée et sa configuration simplifiée séduiront les utilisateurs mobiles.
ASUS 5G-Go : Internet Mobile Haute Vitesse
Ce routeur mobile compact combine 5G et WiFi 7
pour des connexions ultrarapides dans 232 pays. Sa batterie longue durée et sa résistance à l'eau et à la poussière en font un compagnon fiable pour les déplacements
, les véhicules de loisirs et les utilisateurs ruraux.
ZenWiFi Outdoor : WiFi 7 Résistant en Extérieur
Pensée pour les environnements extérieurs, la série « ZenWiFi Outdoor »
offre une connectivité robuste avec une couverture étendue et des vitesses bi-bande atteignant 5000 Mbps
. Résistant aux intempéries (IP65) et équipé de l'alimentation par Ethernet (PoE), il s'intègre facilement dans divers scénarios d'installation.
Une Nouvelle Ère pour la Connectivité
Avec ces produits, ASUS veut redéfinir les standards de la connectivité
, en offrant des solutions à la fois puissantes et adaptées à des besoins variés. Que ce soit pour le jeu, le travail ou la maison
, l'IA et le WiFi 7 promettent une expérience réseau optimisée.
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