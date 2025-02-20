Bestiale : Notre avis sur la nouvelle série d'Ankama

Avec Bestiale, Ankama nous plonge dans un univers brut et percutant, mêlant action et mystère. Disponible dès le 21 février sur ADN, cette nouvelle création vaut-elle le détour ? Voici notre verdict.

Informations sur la série

Titre : BESTIALE

Date de sortie : 21 février 2025

21 février 2025 Format : 7 épisodes de 12 minutes

7 épisodes de 12 minutes Production : Studios Ankama Animations et Unagi

Voix françaises

Yrehn : Alice Orsat

: Alice Orsat Nimoda : Victoria Grosbois

: Victoria Grosbois Karn : Marc Arnaud

: Marc Arnaud Aros : François Dunoyer

: François Dunoyer Ganos : Augustin Jacob

: Augustin Jacob Orbin : Cécile Gatto

: Cécile Gatto Naëlle : Marie Diot

Nos impressions

Après avoir marqué l'animation avec Wakfu, Ankama revient avec Bestiale

Une aventure dans le Krosmoz, mais pas comme vous l'imaginez





Un format audacieux mais frustrant

Un bon début mais une vraie fin ?

Oubliez la continuité directe dejoue sur un autre tableau avec une ambiance plus sombre, un ton plus sérieux et une intrigue qui interroge sans tout révéler. Et surtout, un format ultra-court qui bouscule nos habitudes de visionnage.L'histoire nous plonge aux côtés de, une Osamodas dévouée à la protection d'une mystérieuse Elane, et, un Iop qui, contre toute attente, semble manier autant son cerveau que son épée. Deux figures opposées qui incarnent, selon la perspective, le bien ou le mal. Leur affrontement n'est pas qu'une simple lutte de force brute, il questionne aussi leurs motivations profondes que la série ne prend pourtant pas toujours le temps d'explorer. Notez que la série ne s'arrête pas à la confrontation, mais nous estimons que la suite mérite d'être découverte par vous-même afin d'éviter tout divulgâchage (spoil).Pas d'inquiétude si vous n'êtes pas un expert du Krosmoz puisquese veut accessible à tous. Toutefois, ceux qui espéraient une suite spirituelle àrisquent d'être surpris, tant l'ambiance et le message semblent s'éloigner du ton plus léger et épique de son aînée.Là oùsurprend vraiment, c'est par son format. Sept épisodes d'à peine 12 minutes chacun, c'est peu pour poser un univers riche, approfondir des personnages et développer une intrigue forte. Résultat : certaines scènes manquent d'impact, et les motivations des protagonistes restent parfois floues. L'histoire avance vite, trop vite, et laisse le spectateur avec plus de questions que de réponses.Et pourtant, il y a du génie dans la mise en scène : la direction artistique est soignée, les combats sont magnifiquement animés et les dialogues bien pensés. Seul bémol technique un peu déroutant : les créatures parlantes communiquent par télépathie, sans mouvement de bouche. Choix artistique assumé ou contrainte budgétaire ? Mystère.Côté bande-son, la musique accompagne bien l'action sans être inoubliable. Elle soutient la narration sans chercher à en faire trop, ce qui, compte tenu du format, est probablement un choix judicieux.En l'état,intrigue, captive par moments, mais. Le dernier épisode répond à certaines interrogations, mais ne permet pas d'entrevoir clairement la suite.Un prélude à quelque chose de plus grand ? Difficile à dire.Si vous êtes abonné à, la série mérite d'être découverte pour son ambition artistique et son approche plus mature de l'univers Ankama. Mais si vous attendez un récit bien construit et complet,pour voir si la production a des projets plus vastes en réserve.