Après avoir saccagé Twitter, Elon Musk promet un jeu entièrement généré par l'IA l'année prochaine

Le patron de xAI assure que son premier jeu vidéo « 100 % généré par intelligence artificielle » sortira avant fin 2026. Mais la démonstration présentée sur X laisse perplexe, tant le résultat semble encore loin des standards actuels du jeu vidéo.

Un jeu « entièrement généré par IA » prévu pour 2026

The XAI game studio will release a great AI-generated game before the end of next year https://t.co/F14rJXNzk9 — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2025

Une démonstration peu convaincante

Une vision de l'IA dans le jeu vidéo qui divise

Elon Musk continue de vouloir imposer son empreinte dans tous les secteurs technologiques, et le jeu vidéo ne fait pas exception. Le milliardaire a confirmé queun projet censé être conçu de A à Z par Grok, son IA maison. L'objectif affiché est de prouver qu'une IA peut concevoir un jeu complet, sans intervention humaine.Dans une publication sur X (anciennement Twitter, qu'il a racheté et renommé en 2022 et 2023), Elon Musk a annoncé que le. Peu d'informations ont été révélées sur le contenu ou le genre du titre, si ce n'est qu'il s'agira selon lui d'un « grand jeu généré par l'IA ».Cette annonce intervient alors que, chargé de former Grok à la conception vidéoludique. Selon la description, ce poste vise à « entraîner et affiner Grok pour qu'il excelle dans la création de concepts, mécaniques et systèmes de jeux ». L'objectif serait d'améliorer les capacités de l'IA afin qu'elle soit capable de générer des expériences ludiques cohérentes et amusantes.Pour accompagner son annonce, Elon Musk a partagé une. Le résultat ? Un, où un soldat tire sur un char en feu. Une séquence qui a rapidement fait le tour du réseau pour les mauvaises raisons.L'ironie est d'autant plus forte que cette démonstration a été publiée juste avant la sortie de, qui est très attendu et bien plus réaliste que cette séquence. En comparaison, la proposition de Grok semble particulièrement figée et dépourvue de dynamisme.. Mais cette nouvelle incursion dans le jeu vidéo soulève de vifs débats. Tandis qu'une frange du public applaudit l'expérimentation, beaucoup s'inquiètent des conséquences sur les métiers du secteur.Quoi qu'il en soit, xAI joue gros, si ce premier jeu parvient à convaincre, il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère du développement assisté par IA. Dans le cas contraire,, et que l'humain est, pour l'heure, indispensable.