Annulé il y 13 ans, ce jeu Star Wars est enfin jouable grâce à une équipe de passionnés

Pour diverses raisons, de nombreux projets ont été annulés au fil des années avant de pouvoir atterrir dans les mains des joueurs. Mais certains renaissent de leurs cendres, à l'image du projet Star Wars: First Assault.

Un projet abandonné suite à un événement majeur pour la licence Star Wars

Testez dès maintenant les affrontements par équipe de Star Wars: First Assault

Que vous soyez du côté des Rebelles ou de l'Empire, la Force va envahir les consoles des amateurs de Star Wars dans les prochains mois. En effet, plusieurs titres dérivés de la célèbre franchise sont prévus, à l'image de, de Star Wars Eclipse ou encore de Star Wars: Fate of the Old Republic.Mais la popularité des héros de la galaxie, plusieurs jeux ont été annulés par le passé. Ce fut le cas de. Le titre prévu à l'origine pour la PlayStation 3 et la Xbox 360 avait pour objectif de concurrencer Call of Duty.Malgré un développement bien avancé,. S'il n'était pas jouable lors de son annulation brutale, plusieurs images ont fuité peu de temps après l'annonce. Plus étonnant encore : une séquence de près de 20 minutes de gameplay a été mise en ligne en 2015.Les fidèles de la franchise, outrés par l'annulation par Disney, étaient pourtant enthousiastes à l'idée de découvrir ce jeu très proche de Star Wars: Battlefront.Une équipe de développeurs ambitieux s'est donc retroussé les manches pour redonner vie au projet. Mêmevia une bêta fermée. D'ailleurs, il possède un gameplay et des graphismes améliorés par rapport aux versions révélées il y a plus de 10 ans.Pour annoncer la tenue de la bêta fermée, l'équipe en charge du projet a publié sur YouTubePrécisions qu'avant la mise en ligne, un test préliminaire a été mené le 6 mars 2026 afin de vérifier le bon fonctionnement du jeu. Dès à présent, les joueurs et joueuses intéressés peuvent s'inscrire pour découvrir Star Wars: First Assault.L'objectif principal de cette bêta est deen vue d'apporter des modifications pour garantir une expérience optimale. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le projet ou échanger avec d'autres passionnés, vous pouvez