Acer : L'IA s'invite dans le gaming avec les nouveaux Predator Helios Neo

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 07 février 2025 à 11h00
Le monde du gaming évolue à une vitesse folle, et l'intelligence artificielle semble être la nouvelle star du secteur. Acer ne compte pas rester en retrait et dévoile ses nouveaux Predator Helios Neo AI, des PC portables taillés pour la performance et boostés par l'IA.
Acer : L'IA s'invite dans le gaming avec les nouveaux Predator Helios Neo
Acer ne fait pas dans la demi-mesure avec ses nouveaux Predator Helios Neo AI. Sous le capot, on retrouve un processeur Intel Core Ultra 9 275HX et un GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Une combinaison explosive qui tire parti des dernières avancées en IA pour optimiser le gaming et la création de contenu.

Grâce à la puissance de NVIDIA Blackwell, ces GPU de nouvelle génération repoussent encore les limites du ray tracing et boostent les FPS avec DLSS 4. Autrement dit, plus de fluidité, plus de détails et une immersion encore plus poussée.

NDR : NVIDIA Blackwell est la nouvelle architecture de GPU développée par NVIDIA, conçue pour offrir des performances encore plus élevées en intelligence artificielle et en calcul graphique (c'est un nouveau modèle de puces plus puissant et rapide, utilisé dans les cartes graphiques RTX 50 et des superordinateurs). Elle introduit des innovations comme le DLSS 4 (une technologie qui améliore la qualité des images en jeu grâce à l'intelligence artificielle).

predator-helios-neo-16s-ai-ftype


Des écrans taillés pour l'action

Deux tailles d'écran sont disponibles : 16 pouces en OLED pour des couleurs éclatantes et un 18 pouces en Mini LED pour une luminosité impressionnante. Dans les deux cas, on profite d'un taux de rafraîchissement jusqu'à 250 Hz et de la compatibilité NVIDIA G-SYNC, histoire de dire adieu aux déchirures d'image.


Une machine prête pour l'avenir

Avec une mémoire jusqu'à 64 Go de RAM et un stockage de 2 To, ces bêtes de course ont de quoi encaisser les jeux les plus gourmands sans broncher. La connectivité est également au rendez-vous avec Wi-Fi 6E et Intel Killer Ethernet, assurant des parties en ligne sans lag.

Quand on parle de puissance, la gestion de la chaleur est cruciale. Acer intègre ici ses ventilateurs 5th Gen AeroBlade 3D, combinés à une graisse thermique en métal liquide et un système de caloducs avancé. L'objectif ? Maintenir des performances optimales même en pleine bataille.

Les Helios Neo AI arborent un look épuré avec un logo RGB et un clavier rétroéclairé à 4 zones. Un équilibre parfait entre élégance et esprit gaming.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Et niveau prix ?

Les Predator Helios Neo AI restent dans une gamme de prix compétitive pour ce qu'ils proposent :
  • Helios Neo 16 AI : disponible en mai dès 1 699 €
  • Helios Neo 18 AI : disponible en juin dès 1 799 €
Un rapport qualité-prix intéressant pour des machines prêtes à affronter le futur du gaming. En prime, Les laptops Predator sous Windows 11 incluent un abonnement de trois mois au PC Game Pass, idéal pour les gamers.

Ce service donne accès à des centaines de jeux, y compris des sorties dès le premier jour comme Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones and the Great Circle, Ara: History Untold, ainsi que des titres issus d'EA Play.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

Plus d'articles

Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)
Gossip Harbor 12 septembre 2026

Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Gossip Harbor du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 12 septembre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Family Island : Liens énergie gratuite (free energy links)
Family Island 12 septembre 2026

Family Island : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Family Island du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, aussi appelé free energy links par la communauté.

commentaire (0)