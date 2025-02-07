Acer : L'IA s'invite dans le gaming avec les nouveaux Predator Helios Neo

Le monde du gaming évolue à une vitesse folle, et l'intelligence artificielle semble être la nouvelle star du secteur. Acer ne compte pas rester en retrait et dévoile ses nouveaux Predator Helios Neo AI, des PC portables taillés pour la performance et boostés par l'IA.
Acer ne fait pas dans la demi-mesure avec ses nouveaux Predator Helios Neo AI. Sous le capot, on retrouve un processeur Intel Core Ultra 9 275HX
et un GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
. Une combinaison explosive qui tire parti des dernières avancées en IA pour optimiser le gaming et la création de contenu.
Grâce à la puissance de NVIDIA Blackwell
, ces GPU de nouvelle génération repoussent encore les limites du ray tracing
et boostent les FPS avec DLSS 4
. Autrement dit, plus de fluidité, plus de détails et une immersion encore plus poussée.NDR :
NVIDIA Blackwell est la nouvelle architecture de GPU développée par NVIDIA, conçue pour offrir des performances encore plus élevées en intelligence artificielle et en calcul graphique (c'est un nouveau modèle de puces plus puissant et rapide, utilisé dans les cartes graphiques RTX 50 et des superordinateurs). Elle introduit des innovations comme le DLSS 4 (une technologie qui améliore la qualité des images en jeu grâce à l'intelligence artificielle).
Des écrans taillés pour l'action
Deux tailles d'écran sont disponibles : 16 pouces en OLED
pour des couleurs éclatantes et un 18 pouces en Mini LED
pour une luminosité impressionnante. Dans les deux cas, on profite d'un taux de rafraîchissement jusqu'à 250 Hz
et de la compatibilité NVIDIA G-SYNC
, histoire de dire adieu aux déchirures d'image.
Une machine prête pour l'avenir
Avec une mémoire jusqu'à 64 Go de RAM
et un stockage de 2 To
, ces bêtes de course ont de quoi encaisser les jeux les plus gourmands sans broncher. La connectivité est également au rendez-vous avec Wi-Fi 6E
et Intel Killer Ethernet
, assurant des parties en ligne sans lag.
Quand on parle de puissance, la gestion de la chaleur est cruciale. Acer intègre ici ses ventilateurs 5th Gen AeroBlade 3D
, combinés à une graisse thermique en métal liquide et un système de caloducs avancé. L'objectif ? Maintenir des performances optimales même en pleine bataille.
Les Helios Neo AI arborent un look épuré avec un logo RGB
et un clavier rétroéclairé à 4 zones
. Un équilibre parfait entre élégance et esprit gaming.
Et niveau prix ?
Les Predator Helios Neo AI restent dans une gamme de prix compétitive pour ce qu'ils proposent :
- Helios Neo 16 AI : disponible en mai dès 1 699 €
- Helios Neo 18 AI : disponible en juin dès 1 799 €
Un rapport qualité-prix intéressant pour des machines prêtes à affronter le futur du gaming. En prime, Les laptops Predator sous Windows 11 incluent un abonnement de trois mois au PC Game Pass
, idéal pour les gamers.
Ce service donne accès à des centaines de jeux, y compris des sorties dès le premier jour comme Call of Duty: Black Ops 6
, Indiana Jones and the Great Circle
, Ara: History Untold
, ainsi que des titres issus d'EA Play
.
commentaire (0)