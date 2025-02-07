Acer : L'IA s'invite dans le gaming avec les nouveaux Predator Helios Neo

Le monde du gaming évolue à une vitesse folle, et l'intelligence artificielle semble être la nouvelle star du secteur. Acer ne compte pas rester en retrait et dévoile ses nouveaux Predator Helios Neo AI, des PC portables taillés pour la performance et boostés par l'IA.



Des écrans taillés pour l'action



Une machine prête pour l'avenir







Et niveau prix ?

Helios Neo 16 AI : disponible en mai dès 1 699 €

disponible en mai dès Helios Neo 18 AI : disponible en juin dès 1 799 €

Acer ne fait pas dans la demi-mesure avec ses nouveaux Predator Helios Neo AI. Sous le capot, on retrouve un processeuret un GPU. Une combinaison explosive qui tire parti des dernières avancées en IA pour optimiser le gaming et la création de contenu.Grâce à la puissance de, ces GPU de nouvelle génération repoussent encore les limites duet boostent les FPS avec. Autrement dit, plus de fluidité, plus de détails et une immersion encore plus poussée.NVIDIA Blackwell est la nouvelle architecture de GPU développée par NVIDIA, conçue pour offrir des performances encore plus élevées en intelligence artificielle et en calcul graphique (c'est un nouveau modèle de puces plus puissant et rapide, utilisé dans les cartes graphiques RTX 50 et des superordinateurs). Elle introduit des innovations comme le DLSS 4 (une technologie qui améliore la qualité des images en jeu grâce à l'intelligence artificielle).Deux tailles d'écran sont disponibles :pour des couleurs éclatantes et unpour une luminosité impressionnante. Dans les deux cas, on profite d'un taux de rafraîchissementet de la compatibilité, histoire de dire adieu aux déchirures d'image.Avec une mémoireet un stockage de, ces bêtes de course ont de quoi encaisser les jeux les plus gourmands sans broncher. La connectivité est également au rendez-vous avecet, assurant des parties en ligne sans lag.Quand on parle de puissance, la gestion de la chaleur est cruciale. Acer intègre ici ses ventilateurs, combinés à une graisse thermique en métal liquide et un système de caloducs avancé. L'objectif ? Maintenir des performances optimales même en pleine bataille.Les Helios Neo AI arborent un look épuré avec unet un clavier rétroéclairé à. Un équilibre parfait entre élégance et esprit gaming.Les Predator Helios Neo AI restent dans une gamme de prix compétitive pour ce qu'ils proposent :Un rapport qualité-prix intéressant pour des machines prêtes à affronter le futur du gaming. En prime, Les laptops Predator sous Windows 11 incluent un abonnement de trois mois au, idéal pour les gamers.Ce service donne accès à des centaines de jeux, y compris des sorties dès le premier jour comme, ainsi que des titres issus d'