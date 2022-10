A Plague Tale: Requiem : Une nouvelle vidéo présente l'arbalète

PC Édition Standard → 37,49 € au lieu de 49,99 €, soit 25 % de réduction.



, la suite directe d', doit arriver dans quelques jours, au moment où nous écrivons ces lignes. Sa sortie étant prévue pour le 18 octobre prochain, A Plague Tale: Requiem ne cesse d'être au cœur de l'actualité vidéoludique, ces derniers temps. Récemment, nous avons eu le droit à un trailer centré sur l'alchimie et un autre apportant de plus amples informations quant au scénario du soft . Or, ce n'est pas tout.Focus Entertainment et Asobo Studio ont récemment partagé une nouvelle vidéo présentant un élément de gameplay d'A Plague Tale: Requiem. Cette communication visuelle, d'une durée inférieure à une minute, est centrée sur une arme en particulier, soit. Ainsi, comme nous pouvons le voir, en plus de sa fronde,Pour rappel, sur A Plague Tale: Requiem, nous retrouvons Amicia et Hugo dans le Sud de la France. Alors qu'ils pensaient pouvoir échapper à leur passé, la réalité les rattrape très vite puisque La Macula (malédiction du jeune frère d'Amicia) refait surface et met de nouveau la vie d'Hugo en danger. En quête de réponses et d'un remède, Amicia et Hugo décident alors de se rendre sur une île mystérieuse.A Plague Tale: Requiem arrive le 18 octobre prochain sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch (version Cloud) et PC ( les configurations requises ). À cette date, le titre sera disponible sur le Xbox Game Pass. Notons que plusieurs éditions prévues.