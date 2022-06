A Plague Tale: Requiem : Différentes éditions, prix et bonus de précommande

Les différentes éditions, tarif et bonus de précommande de A Plague Tale: Requiem

La suite des aventures d'Amicia et d'Hugo arrive prochainement. En effet, A Plague Tale: Requiem sort le 18 octobre 2022 et se rendra disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. D'ailleurs, nous possédons d'ores et déjà des informations quant. Découvrezdes détails connus à ce sujet, dans ce qui suit.Toutes celles et tous ceux ayant précommandé, avant sa sortie officielle, auront le droit à quelques items (disponibles dans l'édition collector, également), qu'ils recevront automatiquement :A Plague Tale: Requiem sera disponible selon. Pour commencer, vous pouvez vous procurersur le PlayStation Store, sur le Microsoft Store, sur le Nintendo eShop et sur Steam. Celle-ci peut, d'ailleurs, déjà être précommandée. Le tarif oscille entre 49 et 59,99 €, selon la plateforme.deavoisine également ces tarifs et est déjà disponible, en précommande, auprès de certains revendeurs tiers et sites internet de vente.Par ailleurs,deest également prévue, pour PS5, Xbox Series et PC. En revanche, ce collector ne peut être acheté que sur le store de Focus Entertainment . Affichée au prix de 189,99 €, cette édition comprend les éléments suivants :