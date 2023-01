A Plague Tale: Requiem : Les développeurs d'Asobo Studio sont « fatigués des rats »

[...] Je ne sais pas. Nous avons parlé [dans le jeu] de ce qui arrive après, c'est pour cela que vous avez cette petite scène à la fin du jeu, pour montrer qu'il s'agit d'un cycle sans fin [...] Je ne sais pas si l'équipe est prête. Je ne sais pas si nous avons une bonne chose à dire, à l'heure actuelle. Je pense que nous sommes un peu fatigués des rats et de ce genre d'histoire, de ce type d'ambiance, donc je ne sais pas ce qui arrive après, en réalité. Je ne suis pas en train de mentir, je suis simplement honnête [...]

est sorti au mois d'octobre 2022. Comme vous le savez probablement déjà, le titre reçu a de très bonnes notes de la part de la presse spécialisée et a été fortement apprécié par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, la communauté s'interroge quant à la possibilité de voir débarquer un troisième opus.Pour rappel, avant la sortie officielle d'A Plague Tale: Requiem, Kévin Choteau, le directeur du titre, avait déclaré : « [...] Je pense que, pour le moment, c'est la fin. Mais la porte n'est pas totalement fermée, et nous allons voir la réception des joueurs [...] ». Autant dire que la réception du soft a été plus que bonne. À titre informatif, la version PS5 d'A Plague Tale: Requiem possède, au moment où nous écrivons ces lignes, la note de 82 sur Metacritic.Récemment, Kévin Choteau a été interviewé par les journalistes du site Eurogamer et est revenu sur ce point., ce dernier a dit :Par la suite, le directeur d'A Plague Tale: Requiem a indiqué que les développeurs de chez Asobo Studio travaillaient actuellement sur l'amélioration de leur moteur et de leur « tech », et qu'ils « discutaient, juste discutaient ». De ce fait,. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Pour rappel, A Plague Tale: Requiem est à retrouver sur PC, PS5 et Xbox Series. Notre test est disponible. De plus, nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider durant votre aventure. Si vous êtes intéressé par le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la version PC (Steam) et Xbox Series d'A Plague Tale: Requiem à moindre coût :