A Plague Tale: Requiem : Un nouveau trailer centré sur l'histoire partagé

Le deuxième opus de la licence A Plague Tale, soit, doit arriver dans quelques semaines, au moment où nous écrivons ces lignes. En effet, la suite des aventures d'Amicia et d'Hugo doit sortir le 18 octobre prochain. Alors que l'attente touche bientôt à sa fin, la communication autour du soft s'intensifie.En effet, il y a quelques jours, nous avons eu le droit à une nouvelle vidéo présentant l'alchimie . Or, aujourd'hui, c'estqui se dévoile davantage grâce à. Ainsi, ce story trailer nous permet d'avoir un bel aperçu de l'île sur laquelle Amicia et Hugo se rendront afin de trouver des réponses quant à la Macula (malédiction). De plus, cette vidéo montre à quel point les deux protagonistes ont changé depuis le premier opus.Selon les dernières informations partagées, A Plague Tale: Requiem nous invitera de nouveau à incarner Amicia. Or, cette dernière possèdera de toutes nouvelles compétences et pourra s'équiper de nombreux outils alchimiques, afin de divertir ou tuer ses ennemis. Rappelons que les joueurs auront également accès aux pouvoirs surnaturels d'Hugo, comme surA Plague Tale: Requiem sort le 18 octobre 2022 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch (version Cloud), et ce selon plusieurs versions . Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la précommande de la version PC (Steam) de A Plague Tale: Requiem à moindre coût :