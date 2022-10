A Plague Tale: Requiem : Les configurations PC

Les configurations PC d'A Plague Tale: Requiem

Configuration minimale (1920x1080 low - 30 FPS)

Système d'exploitation → Windows 10 (20H1 64 bits)

→ Windows 10 (20H1 64 bits) Processeur → Intel Core i5-4690K (3.5 GHz) ou AMD FX-8300 (3.3 GHz)

→ Intel Core i5-4690K (3.5 GHz) ou AMD FX-8300 (3.3 GHz) Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Go) ou AMD Radeon RX 590 (4 Go)

→ NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Go) ou AMD Radeon RX 590 (4 Go) Mémoire vive → 16 Go

→ 16 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 55 Go

Configuration recommandée (1920x1080 ultra - 60 FPS)

Système d'exploitation → Windows 10 (20H1 64 bits)

→ Windows 10 (20H1 64 bits) Processeur → Intel Core i7-8700K (3.7 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)

→ Intel Core i7-8700K (3.7 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz) Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 6800 XT (8 Go)

→ NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 6800 XT (8 Go) Mémoire vive → 16 Go

→ 16 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 55 Go

Les développeurs de chez Asobo Studio ont dévoilé les configurations PC du deuxième opus A Plague Tale, soit. Ainsi, les joueurs et les joueuses, désirant découvrir le titre, peuvent désormais savoir si leur PC tiendra la route, avant de passer par la case achat. Retrouvez donc, ci-dessous.Comme vous pourrez le constater grâce aux informations disponibles ci-dessous,, surtout pour jouer au titre selon la configuration recommandée. En effet, ce deuxième opus demande, notamment, d'avoir une bonne RAM. Par ailleurs, les joueurs et les joueuses devront posséder plus de 50 Go d'espace libre pour installer A Plague Tale: Requiem.Focus Entertainment et Asobo Studio notent également, via la page dédiée au jeu sur Steam , que pour la configuration minimale : « DirectX 12 Feature Level 12 » et « Shader Model 6.0 » sont nécessaires. Par ailleurs, pour la configuration en 60 FPS et 1920x1080 en ultra, un SSD est recommandé.Pour rappel, A Plague Tale: Requiem se rendra disponible le 18 octobre 2022 sur PS5, Xbox Series, PC et sur Nintendo Switch (version Cloud). Plusieurs éditions sont proposées pour ce deuxième opus. Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la précommande de la version PC (Steam) de A Plague Tale: Requiem à moindre coût :