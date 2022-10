A Plague Tale: Requiem : Comment obtenir le trophée/succès « Ancien protecteur » ?

Obtenir le trophée/succès « Ancien protecteur » d'A Plague Tale: Requiem

Première pièce : Chambre de Basilius La cabane de Basilius : face à vous quand vous entrez dans la pièce. Le cheval en bois : derrière vous, quand vous faites face à la cabane. Le lit de Basilius : sur le côté gauche de la pièce. La statuette en bois : sur la table, près de la porte et de Sophia.



Deuxième pièce : Chambre d'Aelia Jouets dans un coffre en bois : sur votre droite, quand vous entrez. Armure d'Aelia : face à vous. Ratelier d'armes : à droite de l'armure. Tablettes de cire : posées sur un coffre, près de la porte de sortie.



Troisième pièce : Laboratoire des alchimistes L'athanor : face à vous quand vous entrez. Fiole : placée sur une table, sur votre droite quand vous faites face à l'athanor. Fiole : sur un large meuble, à gauche de la porte de sortie. Fiole : à droite de la porte de sortie. Petit four : situé près, et plus précisément à droite, de la porte condamnée.



Quatrième pièce : Bibliothèque des alchimistes Sol : au centre de la pièce. Parchemin : posé sur une bibliothèque, situé au fond à gauche de la pièce, près de la fenêtre.



Pour obtenir le Platine ou le 100 % d', certaines actions bien spécifiques doivent être effectuées. Cela est notamment nécessaire pour le trophée/succès, dont l'intitulé est le suivant : « Interagir avec tous les items de l'ancien protecteur dans le sanctuaire ». Celui-ci ne peut être obtenu que dans le chapitre XI « Contes et Révélations » (sous-section : « Phénix »). Dans ce guide,Notons que l'intitulé du trophée/succèsd'peut porter à confusion. En effet, il ne suffit pas simplement d'interagir avec les objets, disponibles dans la chambre d'Aelia, la Protectrice de Basilius. Il convient d'interagir avec les items présents dans quatre pièces, au total. D'ailleurs, sans plus tarder, voici la liste complète des objets et leur emplacement, pour débloquer ce trophée/succès.Pour rejoindre la quatrième et dernière pièce, vous devez retourner près de l'athanor. Là, vous verrez un rideau délabré avec lequel vous pouvez interagir. Vous découvrirez alors, derrière ledit rideau, un passage menant à une pièce, surplombant le laboratoire. Vous pourrez y retrouver Sophia. Mais avant cela, intéressez-vous aux deux éléments indiqués ci-dessous.Normalement, si vous avez interagi avec tous ces items, vous avez obtenu leSi vous désirez en savoir plus au sujet des trophées et succès d', sachez que nous vous présentons la liste complète dans un article spécifique Pour rappel,est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Notre test du jeu est disponible. Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la version PC (Steam) et Xbox Series d'A Plague Tale: Requiem à moindre coût :