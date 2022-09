A Plague Tale: Requiem : L'alchimie au cœur d'une nouvelle vidéo

PC Édition Standard → 37,49 € au lieu de 49,99 €, soit 25 % de réduction.



La suite des aventures d'Amicia et d'Hugo, narrée dans A Plague Tale: Requiem, se laissera découvrir par les joueurs et les joueuses au cours du mois d'octobre de cette année. Alors qu'il ne reste plus que quelques semaines à patienter, le titre refait parler de lui grâce à une nouvelle vidéo, récemment, publiée.Effectivement, Asobo Studio et Focus Entertainment ont partagé, entièrement dédié à. Ainsi, dans cette communication visuelle, nous avons un bel aperçu des outils alchimiques qu'Amicia pourra utiliser durant l'aventure. Par exemple, « Ignifier » enflamme des zones tandis que « Tar » nous permet d'allumer des braseros, deux outils utiles pour distraire ou tuer les ennemis. De plus, en utilisant « Odoris », nous pourrons attirer les rats à un certain endroit. « Exstinguis » peut éteindre les feux ou bien aveugler les adversaires.Pour rappel, A Plague Tale: Requiem est la suite directe de. Dans ce nouvel opus, nous retrouvons Amicia et Hugo dans le sud de la France. Alors qu'ils pensaient échapper à leur passé, la malédiction d'Hugo (la Macula) refait surface et le met en danger. Ainsi, Amicia et Hugo se mettront en quête de réponses et surtout d'un remède. Un périple qui les amènera à croiser de nombreux ennemis.doit arriver, et ce selon plusieurs éditions , dès le 18 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch (version Cloud). Le titre n'arrivera, malheureusement, pas sur PS4 et Xbox One. Sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la précommande de la version PC (Steam) du titre à moindre coût :