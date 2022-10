A Plague Tale: Requiem est disponible

PC Édition Standard → 35,79 € au lieu de 49,99 €, soit 28 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 49,98 € au lieu de 59,99 €, soit 17 % de réduction.



Les joueurs et les joueuses ayant fortement appréciéattendaient avec impatience de plonger dans la suite des aventures d'Amicia et d'Hugo De Rune, narrée dans. L'attente est terminée.En effet,sur plusieurs plateformes de jeu, et ce depuis le mardi 18 octobre (date de sortie officielle du soft). Pour être plus précis, le titre était jouable à partir de minuit . Le deuxième opus de la licence A Plague Tale, développée par Asobo Studio, est à retrouver sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch (version Cloud) et PC (via Steam et l'Epic Games Store). De plus, les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif au Xbox Game Pass peuvent retrouver A Plague Tale: Requiem dans le catalogue de jeux du service, et ce selon sa version Xbox Series et PC.Pour rappel, sur A Plague Tale: Requiem, nous retrouvons Amicia et Hugo dans le sud de la France. Ces derniers ont décidé de quitter la Guyenne pour échapper à leur passé, et espèrent ainsi démarrer une nouvelle vie. Malheureusement, la maladie dont est atteint Hugo, La Macula, refait surface. Les deux protagonistes partent donc pour un nouveau périple, qui les emmènera sur une île mystérieuse, La Cuna, afin de trouver un remède et des réponses. Si vous désirez en savoir plus sur A Plague Tale: Requiem, sachez que notre test du jeu est disponible.A Plague Tale: Requiem est donc disponible sur la dernière console de PlayStation, Microsoft mais aussi sur PC ( les configurations ) et Nintendo Switch, depuis le 18 octobre 2022. Plusieurs éditions sont proposées. Si vous êtes intéressé par le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la version PC (Steam) et Xbox Series d'A Plague Tale: Requiem à moindre coût :