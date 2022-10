A Plague Tale: Requiem : Heure de sortie en France

Heure de sortie d'A Plague Tale: Requiem en France

#APlagueTaleRequiem's release is getting closer...



Get ready to unleash the rats on October 18 at:

👉 00h00 CEST on PC

👉 00h00 local tim on console pic.twitter.com/HutQRoRtLq — A Plague Tale (@APlagueTale) October 13, 2022

, la suite d', s'apprête à débarquer sur les nouvelles consoles PlayStation et Xbox, mais aussi sur PC et Nintendo Switch (version Cloud). Ce deuxième opus est très attendu par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandentils pourront découvrir et, narrée dansAvant toute chose, rappelons qu'A Plague Tale: Requiem arrive le 18 octobre prochain. Via une récente publication sur Twitter, Asobo Studio a révélé, et ce sur les différentes plateformes de jeu.Comme vous pourrez le constater grâce aux informations disponibles ci-dessous, tous les joueurs et joueuses seront logés à la même enseigne puisqu', sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC (via Steam, GOG, Epic Games Store et Microsoft Store).Pour rappel, d'après les derniers détails partagés et disponibles sur les différents stores, A Plague Tale: Requiem devrait peser 55 Go sur PC ( les configurations requises ). Sur la dernière console PlayStation, le poids du titre serait de 48 Go environ. Et 51 Go sur Xbox Series. À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore la taille de la version Nintendo Switch.Rendez-vous donc. Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la précommande de la version PC (Steam) du titre à moindre coût :