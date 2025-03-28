2XKO : Les nouveautés de l'Alpha Lab 2 ont été présentées par Riot Games, les détails

Riot Games a dévoilé les nouveautés prévues pour l'Alpha Lab 2 de 2XKO : Jinx, mise à jour du gameplay, mode Classé, mécanique des Fusions, clarté visuelle et cosmétiques.
Alors que la communauté commençait à s'inquiéter d'en apprendre plus sur l'avancée du projet 2XKO
de Riot Games, le développeur a publié un long communiqué pour présenter les nouveautés à dans l'Alpha Lab 2
.
Riot Games confirme l'arrivée de Jinx sur 2XKO
Comme l'avait déjà annoncé le développeur en novembre 2024, Jinx deviendra un personnage jouable de 2XKO
et les détails de ses compétences
sont désormais connus. Elle rejoindra ainsi Braum, Ekko, Yasuo, Darius, Ahri et Illaoi.
- Bim bam boum plaf → Jinx lance un feu d'artifice qui explose plusieurs fois.
- Zaaaapp ! → Jinx tire un rayon lumineux sur l'écran. Elle peut modifier l'angle de tir en maintenant ↑ lorsqu'elle est sur le sol ou ↓ lorsqu'elle est dans les airs.
- Super roquette de petit singe de la mort ! (Ultime) → Jinx fait sauter son ennemi avec une Super roquette de la mort !, infligeant des dégâts dans une explosion massive.
- Vole Clappy, vole ! → Jinx envoie un drone en forme de singe qui se dirige vers son ennemi et explose à son contact. Jinx peut frapper son drone après l'avoir envoyé pour créer des interactions uniques.
- Pyromâcheurs ! → Jinx jette un piège devant elle. Maintenez pour lancer le piège plus loin. À l'impact, le piège s'attache à l'ennemi et explose après un délai. Si le piège ne touche pas l'ennemi, il se pose au sol et peut être attaqué ou bloqué.
Deux nouvelles fusions arrivent sur l'Alpha Lab 2
L'Alpha Lab 2 proposera également deux nouvelles fusions : les fusions Acolyte et Titan. Pour rappel, les fusions sont des modificateurs de style de jeu que vous sélectionnez en début de match. Certaines octroient à votre équipe des compétences uniques, tandis que d'autres influent sur la stratégie de combat globale de votre équipe.
Acolyte
Avec la fusion Acolyte, votre champion principal et votre champion d'assistance n'échangent jamais leur place. Au lieu de cela, votre champion principal bénéficie de PV bonus, ainsi que d'un bonus défensif lorsqu'il tombe en dessous de 30 % de PV. Parallèlement, votre champion d'assistance reste sur la touche, soutenant votre champion principal avec des assistances et d'autres compétences uniques à la fusion. Par exemple :
- le champion d'assistance a accès à Quitte ou double, ce qui lui permet d'utiliser sa super attaque tout de suite après son coéquipier
- le champion d'assistance a accès à sa super attaque et à l'interruption fureur au début de chaque manche
- le champion d'assistance peut utiliser ses touches d'attaque en même temps que les attaques de l'ennemi afin de réduire les dégâts subis par le champion principal
- le champion d'assistance commence la partie avec une barre de jauge d'ultime et peut en cumuler jusqu'à 5
Titan
La fusion Titan vous permet de vous concentrer sur un champion à la fois en supprimant complètement vos compétences d'assistance. Vous ne pourrez pas non plus changer de champion, sauf au tout début de chaque manche. En contrepartie, votre champion principal bénéficie de puissants buffs qui compensent l'absence du champion d'assistance :
Les fusions Acolyte et Titan sont idéales si vous décidez d'apprendre à maîtriser un seul champion à la fois ou de vous familiariser avec les mécaniques de changements dans 2XKO. La fusion Acolyte est aussi une excellente option si vous voulez jouer en duo avec un ami qui ne connaît pas encore le jeu, car cela lui permet d'avoir un impact sur le gameplay sans avoir trop de responsabilités.
- augmentation des PV max
- bonus défensif en dessous de 30 % de PV
- accès à l'interruption fureur en début de manche
- accès à « éjection », une mécanique unique qui coûte une barre de jauge et oblige le champion d'assistance de votre ennemi à entrer en jeu
- accès à Quitte ou double, ce qui lui permet d'effectuer deux super attaques à la suite, ou une super attaque et un ultime à la suite
- le champion principal commence la partie avec deux barres de jauge d'ultime et peut en cumuler jusqu'à 5
Combo d'Impulsion
La fusion Impulsion a été supprimée et remplacée par le combo d'Impulsion, une fonctionnalité de combo automatique que chaque joueur peut activer ou désactiver au moment de la sélection des champions. Activer un combo d'Impulsion vous permet de presser de façon répétée S, M ou L, pour effectuer de puissants combos automatiques. De plus, cela n'empêche pas votre équipe de choisir une autre fusion.
Interruption fureur
De la même façon, la fusion Fureur a été supprimée et a été remplacée par l'interruption fureur. Lorsque l'un de vos champions est mis KO, vous pouvez appuyer sur (S1 ou S2 + T) pour activer l'interruption fureur, ce qui vous permet d'augmenter les dégâts infligés de 25 % et de réduire les dégâts subis de 25 %. Activer l'interruption fureur permet également de régénérer des PV gris. De plus, ses effets varient en fonction du moment où vous l'activez :
- Si l'interruption fureur est activée lorsque vous êtes étourdi·e suite à une attaque ou un blocage : Si le coup est réussi, l'interruption fureur fait reculer l'ennemi, comme le fait l'interruption. Si le coup est bloqué, vous pourrez agir avant votre ennemi. Vous obtenez également des dégâts bonus et une réduction des dégâts subis pendant 10 sec.
- Si l'interruption fureur est activée pendant que votre ennemi est étourdi : l'ennemi rebondit sur le mur. Vous obtenez également des dégâts bonus et une réduction des dégâts subis pendant 10 sec.
- Si l'interruption fureur est activée alors qu'aucun joueur n'est étourdi par une attaque ou un blocage : Si le coup est réussi, l'interruption fureur fait reculer l'ennemi, comme le fait l'interruption. Si le coup est bloqué, vous pourrez agir avant votre ennemi. Vous obtenez également des dégâts bonus et une réduction des dégâts subis pendant 20 sec.
- Effectuer une annulation-ruée avec une attaque de base ou une attaque spéciale alors que l'interruption fureur est activée réduit la durée de vos dégâts bonus et de la réduction des dégâts subis de 5 sec.
Le Mode classé va être testé avec l'Alpha Lab 2 de 2XKO
L'Alpha Lab 2 introduira le système de Classé sur 2XKO
, et vous y retrouverez les paliers de LoL :
- Aspirant
- Fer
- Bronze
- Argent
- Or
- Platine
- Émeraude
- Diamant
- Maître
- Grand Maître
- Challenger
Gameplay
Grâce aux tests réalisés avec l'Alpha 1, Riot Games a pu apporter quelques changements au niveau du gameplay sur 2XKO
, de façon à le rendre plus dynamique et intuitif.
Blocage assisté
Le blocage éloignant est désormais une assistance appelée « blocage assisté ». Il vous suffit d'appuyer sur T en bloquant pour que votre champion d'assistance repousse votre ennemi. Vous pouvez à nouveau appuyer sur T lorsque votre champion d'assistance est sur l'écran pour effectuer un changement assisté. Lorsque vous jouez en duo, le joueur qui contrôle le champion d'assistance aura besoin d'initier le blocage assisté. Contrairement au blocage éloignant, le blocage assisté ne coûte pas de barre de jauge. Néanmoins, il partage un délai de récupération avec vos autres assistances.
KO et super assistances
Pendant l'Alpha Lab 1, après l'élimination d'un de vos champions, celui-ci pouvait effectuer une puissante assistance appelée Baroud d'honneur, qui avait un délai de récupération de 10 sec, et qui ne coûtait pas de barre de jauge. La plupart du temps, la meilleure stratégie était donc d'utiliser Baroud d'honneur, de s'enfuir pour récupérer des PV, puis de réessayer après 10 sec. Cela ne donnait pas lieu à des matchs très intéressants. Par conséquent, Baroud d'honneur a été supprimé et remplacé par les ajustements d'assistance suivants :
Les champions d'assistance peuvent désormais effectuer des assistances même lorsqu'ils sont KO. Cela facilite un peu les remontées et permet aux champions d'assistance d'avoir un impact plus important sur l'issue du match, même s'ils ont été éliminés assez tôt dans la partie. Se faire frapper en effectuant une assistance alors que l'on est KO augmente le délai de récupération.
Les champions d'assistance peuvent désormais également effectuer des super assistances. Ce sont des attaques très puissantes qui coûtent une barre de la jauge. Pour effectuer une super assistance, appuyez sur (↓ + T) lorsque l'un de vos champions a été mis KO.
Limit Strike
Pendant l'Alpha Lab 1, certaines attaques créaient des « réactions » spécifiques telles qu'un rebond sur le sol, un rebond contre un mur ou une chute, et après une deuxième réaction de n'importe quel type avec le même champion, votre combo se terminait. À l'origine, cela visait à empêcher les combos infinis, mais en réalité, cela gâchait la fin des combos. C'est pourquoi, pour vous offrir des options plus intéressantes, nous avons introduit un système de « Limit Strike » qui crée un effet unique en fonction de la situation :
- Limit Strike de rebond sur le sol = dégâts supplémentaires
- Limit Strike de rebond sur le mur = jauge supplémentaire
- Limit Strike de chute = mise au sol forte
Modifications supplémentaires
Les changements suivants sont moins importants et plus explicites. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur ces modifications ou sur les raisons pour lesquelles nous les avons effectuées, n'hésitez pas à consulter notre dernier dev update.
- Le sauvetage dynamique est maintenant appelé « interruption ».
- Les ultimes coûtent désormais trois barres de jauge au lieu de deux. Les super attaques coûtent toujours une barre de jauge.
- Les gains de jauge ne sont plus déterminés par la quantité de dégâts infligés. Au lieu de cela, chaque attaque génère une quantité définie de jauge.
- Les redressements en l'air sont désormais automatiques. Vous pouvez toujours maintenir (→ ou ←) ou rester en position neutre pour vous déplacer dans cette direction lorsque vous réussissez votre redressement en l'air, et annuler le redressement en l'air automatique en maintenant Bas.
- Un nouveau redressement au sol vous permet de maintenir (→ ou ←) en étant au sol pour effectuer une roulade qui peut traverser votre ennemi.
- Vous pouvez maintenir (→ ou ← ou ↓) pour vous laisser porter pendant un super saut.
- Les attaques en se redressant brisent l'armure.
- Afin de réduire la longueur des combos, il n'est plus possible d'effectuer une assistance après avoir utilisé une entraide aérienne ou d'effectuer un changement de champion après avoir effectué Quitte ou double.
- Le temps de pause après un coup a été réduit pour diminuer la durée des combos et des matchs en général.
- Les assistances chargées/en courant ne sont plus une mécanique universelle. Il n'est possible de les effectuer que lorsque vous utilisez la fusion Acolyte.
- Vous ne pouvez plus effectuer de changement assisté lorsque votre champion est touché.
- La vitesse des assistances a été légèrement augmentée.
- Les PV gris se régénèrent plus rapidement.
Commandes
Riot Games a également communiqué les détails des changements appliqués aux commandes :
- Les super attaques et les ultimes n'utilisent plus les touches ↓↓. Voilà la nouvelle façon de faire:
- Super attaque 1 = S1 + une touche d'attaque (S, M ou L)
- Super attaque 2 = S2 + une touche d'attaque (S, M ou L)
- Ultime = S1 + S2
- L'entraide aérienne s'effectue maintenant en appuyant sur (↓ + T) et non plus simplement T.
- Il suffit maintenant d'appuyer sur T pour réaliser une assistance avant. (→ + T) est toujours une manière de réaliser une assistance avant.
- Les frappes antiaériennes et les projections en l'air ne sont désormais plus qu'une projection en l'air avec des propriétés antiaériennes. Pour effectuer cette attaque, il vous suffit d'appuyer sur (↓ + L).
- Dans l'Alpha Lab 1, les attaques au-dessus de la tête et les balayages nécessitaient d'appuyer sur différentes touches en fonction du champion. Désormais, la plupart des attaques au-dessus de la tête sont effectuées en appuyant sur (↘ + M), et les balayages sont effectués en appuyant sur (↘ + L).
- Vous ne pouvez plus effectuer une parade dans une parade lors d'un coup physique, ce qui devrait éviter d'effectuer accidentellement (et donc de rater) une deuxième parade.
Clarté visuelle
Des mises à jour visuelles, visant à rendre les combats plus clairs, seront également de la partie :
- La taille des champions (paramètre qui détermine la taille des champions et la distance à laquelle ils peuvent se rapprocher les uns des autres) a été augmentée, de sorte que les champions sont visuellement plus distincts pendant le combat.
- Le délai de récupération de l'assistance se trouve désormais à proximité du chrono du match, et non plus sur le bord de l'écran.
- Les animations de rebond sur les murs ont été améliorées et un peu ralenties.
- Une indication visuelle vous permet désormais de voir si votre blocage sera efficace. Elle s'affiche si vous essayez de bloquer une attaque basse alors que vous êtes touché·e par une attaque haute, ou inversement.
- Réussir à parer et à punir la garde en retraite d'un ennemi avec une attaque basse s'accompagne de nouveaux effets visuels pour que ces moments forts soient visibles pour tous les spectateurs.
Lobbys et Didacticiels
La création de lobbys privés
vous permet de prendre le contrôle du lobby, d'exclure des joueurs, de fixer un nombre maximum de joueurs, de modifier les paramètres de confidentialité du lobby et d'ajuster le nombre de manches et de parties par set. De plus, la fonction « Spectateur »
vous permet désormais de regarder en plein écran. Vous aurez également la possibilité de vous entraîner grâce à Ahri, Ekko et Braum dans les nouveaux didacticiels
.
Cosmétiques
L'Alpha Lab 2
proposera également de nouveaux skins
, des accessoires pour vos avatars et des récompenses de maîtrise du champion. Chaque joueur recevra automatiquement 8 500 KO Points gratuits, qu'il pourra utiliser dans la boutique en jeu.
Missions et passe de combat
Le passe de combat de l'Alpha Lab 2
sera gratuit pour tous les joueurs, mais il faudra tout de même penser à le déverrouiller dans la boutique en jeu. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à faire des parties pour terminer des missions et récupérer des récompenses du passe de combat gratuitement, dont :
- Arène Annihilateur
- Sticker « Pitié ! »
- Chaussures Techwear
- Titre « Cœur de lion »
- Skin Illaoi dévouée + chroma 1
- Pantalon Techwear
- Illaoi dévouée chroma 2
- Carte de joueur 2XKO
- Illaoi dévouée chroma 3
- Illaoi Donjons & Barons chroma 5
- Veste Techwear
- Illaoi dévouée chroma 4
- Emote d'avatar « En route »
- Illaoi Donjons & Barons chroma 5
- Provocation « Monsieur Ekko »
- Braum cœur de Lion + chroma 1
- Braum cœur de Lion chroma 2
- Braum cœur de Lion chroma 3
- Braum cœur de Lion chroma 4
- Braum cœur de Lion chroma 5
- Coup de grâce Donjons & Barons
Méga-pack Fête à la piscine
Le nouveau méga-pack Fête à la piscine
peut être récupéré directement dans la boutique en jeu et contient :
- Ensemble de skins : TsunAhri (contient un chroma, un objet d'avatar, un sticker et une carte de joueur)
- Ensemble de skins : Darius maître nageur (contient un chroma, un objet d'avatar, un sticker et une carte de joueur)
- Ensemble de skins : Jinx plongée sous-marine (contient un chroma, un objet d'avatar, un sticker et une carte de joueur)
- Pack de chromas : Noir et doré (contient 3 chromas)
- Pack de chromas : TsunAhri (contient 4 chromas)
- Pack de chromas : Darius maître nageur (contient 4 chromas)
- Pack de chromas : Jinx plongée sous-marine (contient 4 chromas)
- Coup de grâce : L'appel du large
Skins supplémentaires
Ces ensembles de skins seront également accompagnés d'un chroma, d'un objet d'avatar, d'un sticker et d'une carte de joueur. Ils seront disponibles à tour de rôle dans la boutique en jeu :
- Ensemble de skins : Ekko du désert
- Ensemble de skins : Yasuo de la prédiction
- Ensemble de skins : Jinx tueuse de zombies
- Ensemble de skins : Dieu-roi Darius
- Ensemble de skins : Ahri dynastique
Récompenses de maîtrise du champion
Terminez des missions spécifiques aux champions pour déverrouiller des récompenses uniques pour vos champions préférés. Dans l'Alpha Lab 2
, vous pourrez gagner les récompenses suivantes pour chacun des champions :
- 1 tenue d'avatar
- 4 stickers statiques
- 1 sticker animé,
- 3 provocations
- 2 cartes de joueur
- 4 titres
- 1 chroma de maîtrise
Accessoires d'avatar
L'Alpha Lab 2
apportera également de nouvelles options de personnalisation pour tous les avatars
des joueurs, dont :
- 15 nouveaux vêtements
- 8 nouvelles coupes de cheveux
- 4 nouvelles pilosités faciales
- 3 nouvelles formes d'yeux
- 11 nouveaux détails de visage
Toutes ces nouveautés pourront être testées avec l'Alpha Lab 2 de 2XKO
, qui devrait être accessible en avril 2025.
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